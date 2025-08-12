Polícia povolila výnimku pre výcvik nákladných vozidiel autoškôl
Policajný zbor povolil výnimku pre výcvik nákladných vozidiel autoškôl. Udelil ju Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl.
Výnimka sa vzťahuje na obdobie od 11. augusta do 31. decembra 2025. Platí pre všetky nákladné vozidlá využívané ako výcvikové vozidlá autoškoly pri výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie skupín „C“ a „CE“. Informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Tieto vozidlá môžu počas trvania výnimky jazdiť po diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách prvej triedy a cestách pre medzinárodnú premávku aj v časoch, keď platia obmedzenia pre nákladnú dopravu,“ priblížil Hájek.
Pripomína, že povolenie výnimky neobmedzuje oprávnenie policajtov v odôvodnených prípadoch zakázať vodičovi jazdu alebo mu určiť smer jazdy, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Polícia zároveň žiada vodičov, aby v blízkosti výcvikových vozidiel jazdili obozretne, s dostatočným odstupom a ohľaduplne k frekventovanému výcviku nových vodičov nákladných vozidiel.
Záchranári pomáhali na Martinských holiach vyčerpanému Poliakovi
Horskí záchranári z Veľkej Fatry pomohli v pondelok (11. 8.) popoludní 20-ročnému poľskému turistovi, ktorý mal počas lezenia na ferate Martinské hole sťažené dýchanie a upadol aj do krátkeho bezvedomia.
Blanár: Z incidentu v Báčskom Petrovci sa stalo opozično-koaličné bojisko
Juraj Blanár uviedol, že slovenská diplomacia ani Zastupiteľský úrad SR v Belehrade sa nebudú vyjadrovať k víkendovým incidentom na Slovenských národných slávnostiach v Srbsku.
Tragédia na západe: Nehodu neprežil 19-ročný mladík
Motor havarovaného vozidla skončil mimo neho, na mieste zasahuje polícia.
Fico reagoval na incident v Srbsku
Podľa premiéra je udalosť z Báčskeho Petrovca záležitosťou suverénneho Srbska.