Pri streľbe pred supermarketom v Austine zahynuli traja ľudia

  • DNES - 8:04
  • Austin
Pri streľbe pred supermarketom v Austine zahynuli traja ľudia

Ozbrojený muž v pondelok spustil paľbu na parkovisku supermarketu Target v Austine, hlavnom meste amerického štátu Texas, pričom zabil najmenej troch ľudí.

Počas úteku následne ukradol dve vozidlá. Polícia ho na druhom konci mesta napokon zadržala pomocou taseru, uviedli úrady.

Šéfka austinskej polície v Lisa Davisová uviedla, že podozrivým je muž vo veku zhruba 30 rokov s „anamnézou duševných chorôb“.

Davisová uviedla, že podozrivý z miesta činu utiekol v ukradnutom aute, to zdemoloval a potom z predajne vozidiel ukradol ďalšie. Zadržali ho na juhu Austinu, kde ho vzali do väzby.

Na tlačovej konferencii Davisová spresnila, že zasahujúci policajti na parkovisku, kde k streľbe došlo, objavili troch smrteľne postrelených ľudí.

Toto je veľmi smutný deň pre Austin. Je to veľmi smutný deň pre nás všetkých a vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám,“ dodala bez uvedenia akýchkoľvek bližších informácií o obetiach.

Dve obete zraneniam podľahli priamo na mieste streľby, tretia bola prevezená do nemocnice, kde bola následne vyhlásená za mŕtvu.

K streľbe došlo v čase nákupov pred začiatkom školského roka, pripomína AP.

Zdroj: Info.sk, TASR
