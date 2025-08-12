  • Články
Záchranári pomáhali na Martinských holiach vyčerpanému Poliakovi

  DNES - 7:53
  Martin
Záchranári pomáhali na Martinských holiach vyčerpanému Poliakovi

Horskí záchranári z Veľkej Fatry pomohli v pondelok (11. 8.) popoludní 20-ročnému poľskému turistovi, ktorý mal počas lezenia na ferate Martinské hole sťažené dýchanie a upadol aj do krátkeho bezvedomia. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Mladý Poliak sa s kamarátom nachádzal približne v polovici feraty, pričom na pomoc mu odišli štyria profesionálni záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra a jeden dobrovoľný zmluvný záchranár HZS. „Po príchode pacienta zlanili na bezpečné miesto, vyšetrili a poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť vrátane medikamentóznej liečby. Následne bol pripravený na evakuáciu a za pomoci lanovej techniky vytiahnutý približne 400 metrov na vrchol feraty,“ priblížila zásah HZS.

Horskí záchranári pacienta na nosidlách transportovali ku smerovníku Ráztoka a terénnym vozidlom previezli k Domu HZS, kde mu poskytli ďalšiu zdravotnú starostlivosť. Následne ho odviezli na údolné parkovisko, odkiaľ na vlastnú žiadosť ďalej pokračoval v sprievode kamaráta.

Zdroj: Info.sk, TASR
