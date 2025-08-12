  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 12.8.2025Meniny má Darina
16°Bratislava

Na stavbe novej martinskej nemocnice je denne približne 200 pracovníkov

  • DNES - 7:51
  • Martin
Na stavbe novej martinskej nemocnice je denne približne 200 pracovníkov

Na stavenisku novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina sa denne pohybuje približne 200 pracovníkov a pri výstavbe im pomáha až deväť vežových žeriavov. O aktuálnom stave výstavby informovala Univerzitná nemocnica Martin (UNM) na sociálnej sieti.

Dokončených je osem z celkovo deviatich pracovných modulov základovej dosky. „Hotových je aj šesť z deviatich modulov stropných konštrukcií druhého podzemného podlažia. Intenzívne sa pracuje aj na obvodových stenách a výťahových šachtách, okolo suterénu je postupne montovaná hydroizolácia so spätným zásypom,“ priblížila UNM.

Priaznivé letné počasie výrazne pomohlo aj pri stavbe podzemného parkovacieho domu. „Stĺpy nad tretím podzemným podlažím sú už takmer kompletne hotové a stropná doska je dokončená na 70 percent. Práce pokračujú výstavbou ďalšieho podlažia,“ dodal investor.

Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
KDH: Návrh na zvýšenie odvodu z hazardu o jedno percento je veľmi málo

KDH: Návrh na zvýšenie odvodu z hazardu o jedno percento je veľmi málo

VČERA - 18:01Ekonomické

Návrh na zvýšenie odvodu z hazardu iba o jedno percento je podľa opozičného KDH veľmi málo. Vláda by podľa nich mala zvýšiť odvod minimálne o 10 %.

Huliak: Nebudeme súhlasiť, aby niekomu prepadli aj peniaze, aj národný štadión

Huliak: Nebudeme súhlasiť, aby niekomu prepadli aj peniaze, aj národný štadión

VČERA - 16:45Ekonomické

Ministerstvo cestovného ruchu dalo podľa ministra vypracovať právne analýzy k ďalšiemu postupu.

Tesla sa chce stať dodávateľom elektriny v Spojenom kráľovstve

Tesla sa chce stať dodávateľom elektriny v Spojenom kráľovstve

VČERA - 16:05Ekonomické

Energetická dcérska spoločnosť americkej automobilky Tesla podala žiadosť o licenciu na dodávky elektriny v Spojenom kráľovstve.

Rudolf Huliak: MCRaŠ navrhuje maximálne jednopercentné navýšenie odvodu z hazardu

Rudolf Huliak: MCRaŠ navrhuje maximálne jednopercentné navýšenie odvodu z hazardu

VČERA - 11:15Ekonomické

Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR navrhuje maximálne navýšenie odvodu z hazardu o jedno percento na 28 %, pričom s vyšším odvodom nebude súhlasiť.

Vosveteit.sk
Klikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil CorpKlikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil Corp
Nádory zmizli bez stopy. Vedci objavili spôsob, ktorý môže poraziť rakovinu a už ho testujú na ľuďochNádory zmizli bez stopy. Vedci objavili spôsob, ktorý môže poraziť rakovinu a už ho testujú na ľuďoch
Rover Spirit na Marse uviazol navždy. Konečne poznáme dôvod, prečo. Môže za to táto banálna chybaRover Spirit na Marse uviazol navždy. Konečne poznáme dôvod, prečo. Môže za to táto banálna chyba
Čo znamená tento oblačík vedľa tvojej WhatsApp profilovky? Ide o novú funkciu, ktorá sa ti bude páčiťČo znamená tento oblačík vedľa tvojej WhatsApp profilovky? Ide o novú funkciu, ktorá sa ti bude páčiť
Google sa stal obeťou vydieračskej skupiny ShinyHunters. Obrovské množstvo osobných dát užívateľov uniklo na internetGoogle sa stal obeťou vydieračskej skupiny ShinyHunters. Obrovské množstvo osobných dát užívateľov uniklo na internet
AI Gemini Live sa naučila nové triky. Toto všetko ti už pomôže zariadiť jednou vetouAI Gemini Live sa naučila nové triky. Toto všetko ti už pomôže zariadiť jednou vetou
Milióny používateľov prehliadačov Chrome a Edge boli špehovaní. Takto zistíš, či si bol aj ty obeťouMilióny používateľov prehliadačov Chrome a Edge boli špehovaní. Takto zistíš, či si bol aj ty obeťou
Ukázal ti Facebook erotický obsah? Určite by si naň nemal klikať, inak si zavaríš veľký problém!Ukázal ti Facebook erotický obsah? Určite by si naň nemal klikať, inak si zavaríš veľký problém!
Vedci objavili spôsob, ako cestovať v čase. V kvantovom experimente zvrátili tok udalostíVedci objavili spôsob, ako cestovať v čase. V kvantovom experimente zvrátili tok udalostí
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP