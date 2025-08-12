Na stavbe novej martinskej nemocnice je denne približne 200 pracovníkov
- DNES - 7:51
- Martin
Na stavenisku novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina sa denne pohybuje približne 200 pracovníkov a pri výstavbe im pomáha až deväť vežových žeriavov. O aktuálnom stave výstavby informovala Univerzitná nemocnica Martin (UNM) na sociálnej sieti.
Dokončených je osem z celkovo deviatich pracovných modulov základovej dosky. „Hotových je aj šesť z deviatich modulov stropných konštrukcií druhého podzemného podlažia. Intenzívne sa pracuje aj na obvodových stenách a výťahových šachtách, okolo suterénu je postupne montovaná hydroizolácia so spätným zásypom,“ priblížila UNM.
Priaznivé letné počasie výrazne pomohlo aj pri stavbe podzemného parkovacieho domu. „Stĺpy nad tretím podzemným podlažím sú už takmer kompletne hotové a stropná doska je dokončená na 70 percent. Práce pokračujú výstavbou ďalšieho podlažia,“ dodal investor.
Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.
