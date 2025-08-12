  • Články
EÚ odsúdila zabitie novinárov v Pásme Gazy počas izraelských útokov

  • DNES - 6:08
  • Brusel
Európska únia v pondelok odsúdila zabitie piatich novinárov katarskej spravodajskej televízie al-Džazíra pri izraelskom leteckom útoku v Pásme Gazy, oznámila šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová.

EÚ odsudzuje zabitie piatich novinárov al-Džazíry pri leteckom útoku (izraelskej armády) v blízkosti nemocnice aš-Šifá v meste Gaza vrátane spravodajcu al-Džazíry Anása aš-Šarífa,“ povedala Kallasová po rokovaní ministrov zahraničných vecí krajín EÚ, ktoré sa venovalo vojne v regióne.

Izraelská armáda potvrdila, že cieľom nedeľňajšieho úderu bol reportér aš-Šaríf, ktorého označila za „teroristu“ napojeného na militantné hnutie Hamas. Podľa Izraela sa iba vydával za novinára a je zodpovedný za organizovanie raketových útokov na Izrael. Európska únia si tieto obvinenia všimla, no Kallasová zdôraznila, že v takýchto prípadoch je nevyhnutné predložiť jasné dôkazy.

Vzťahy medzi Izraelom a televíziou al-Džazíra sú už roky napäté. Televízia v súčasnosti v Izraeli nemôže vysielať, čo umožnil zákon prijatý v apríli, ktorý zakazuje pôsobenie zahraničných médií ohrozujúcich bezpečnosť krajiny. Pri nedeľňajšom cielenom útoku zahynul okrem zamestnancov al-Džazíry aj ďalší novinár na voľnej nohe.

Útok na novinárov odsúdila aj predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Novinári by podľa nej nikdy nemali byť terčom útokov. Medzinárodné spoločenstvo zároveň musí zdvojnásobiť úsilie o zabezpečenie prímeria medzi Izraelom a Hamasom, ako aj prepustenie rukojemníkov ako krok k trvalému mieru a stabilite, napísala Metsolová na sociálnej sieti Bluesky.

EÚ, združujúca 27 krajín, má v otázke konfliktu v Pásme Gazy rôzne postoje. Minulý mesiac sa však eurobloku podarilo dosiahnuť dohodu s Izraelom o rozšírení prístupu humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy, no podľa vysokopostavených predstaviteľov bola zatiaľ implementovaná iba čiastočne.

Kallasová vyzvala Izrael, aby umožnil prísun väčšieho množstva humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. „Hoci prichádza viac pomoci, potreby sú stále výrazne väčšie. Naliehavo vyzývame Izrael, aby umožnil vstup viacerých nákladných áut a lepšiu distribúciu pomoci,“ dodala.

Zdroj: Info.sk, TASR
