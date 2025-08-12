Zelenskyj: Putin sa rozhodne nepripravuje na prímerie alebo ukončenie vojny
- DNES - 5:45
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer vyhlásil, že šéf Kremľa Vladimir Putin sa podľa informácií ukrajinských tajných služieb „rozhodne nepripravuje na prímerie alebo ukončenie vojny“ a naopak ruské jednotky sa pripravujú na nové ofenzívne operácie.
Prezident Ukrajiny to povedal vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom na sociálnej sieti X.
„Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Rusi dostali signál, aby sa pripravili na povojnovú situáciu. Naopak, presúvajú svoje jednotky a sily spôsobom, ktorý naznačuje prípravu na nové útočné operácie,“ tvrdí ukrajinská hlava štátu.
Zelenskyj sa tak vyjadril štyri dni pred nachádzajúcim stretnutím Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa na Aljaške Podľa prezidenta Ukrajiny je „Putin odhodlaný prezentovať stretnutie s Amerikou len ako svoje osobné víťazstvo a potom pokračovať v konaní presne tak ako doteraz a vyvíjať na Ukrajinu rovnaký tlak ako doteraz.“
K nadchádzajúcim rokovaniam sa v pondelok vyjadril aj nemecký šéf diplomacie Johann Wadephul, ktorý podľa DPA odmietol špekulácie o tom, že by Kyjev mohol Rusku odstúpiť časť svojho územia. Možnú výmenu území medzi znepriatelenými krajinami v pondelok naznačil Trump.
„Násilie nesmie posúvať hranice,“ napísal Wadephul na X. Nemecko podľa neho podporuje cieľ amerického prezidenta ukončiť vojnu na Ukrajine. Výsledkom však musí byť spravodlivý a trvalý mier.
