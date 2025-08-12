  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 12.8.2025Meniny má Darina
14°Bratislava

Zelenskyj: Putin sa rozhodne nepripravuje na prímerie alebo ukončenie vojny

  • DNES - 5:45
  • Kyjev
Zelenskyj: Putin sa rozhodne nepripravuje na prímerie alebo ukončenie vojny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer vyhlásil, že šéf Kremľa Vladimir Putin sa podľa informácií ukrajinských tajných služieb „rozhodne nepripravuje na prímerie alebo ukončenie vojny“ a naopak ruské jednotky sa pripravujú na nové ofenzívne operácie.

Prezident Ukrajiny to povedal vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom na sociálnej sieti X.

Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Rusi dostali signál, aby sa pripravili na povojnovú situáciu. Naopak, presúvajú svoje jednotky a sily spôsobom, ktorý naznačuje prípravu na nové útočné operácie,“ tvrdí ukrajinská hlava štátu.

Zelenskyj sa tak vyjadril štyri dni pred nachádzajúcim stretnutím Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa na Aljaške Podľa prezidenta Ukrajiny je „Putin odhodlaný prezentovať stretnutie s Amerikou len ako svoje osobné víťazstvo a potom pokračovať v konaní presne tak ako doteraz a vyvíjať na Ukrajinu rovnaký tlak ako doteraz.“

K nadchádzajúcim rokovaniam sa v pondelok vyjadril aj nemecký šéf diplomacie Johann Wadephul, ktorý podľa DPA odmietol špekulácie o tom, že by Kyjev mohol Rusku odstúpiť časť svojho územia. Možnú výmenu území medzi znepriatelenými krajinami v pondelok naznačil Trump.

Násilie nesmie posúvať hranice,“ napísal Wadephul na X. Nemecko podľa neho podporuje cieľ amerického prezidenta ukončiť vojnu na Ukrajine. Výsledkom však musí byť spravodlivý a trvalý mier.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
EÚ odsúdila zabitie novinárov v Pásme Gazy počas izraelských útokov

EÚ odsúdila zabitie novinárov v Pásme Gazy počas izraelských útokov

DNES - 6:08Zahraničné

Európska únia v pondelok odsúdila zabitie piatich novinárov katarskej spravodajskej televízie al-Džazíra pri izraelskom leteckom útoku v Pásme Gazy, oznámila šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová.

Trump predĺžil „colné prímerie“ s Čínou o ďalších 90 dní

Trump predĺžil „colné prímerie“ s Čínou o ďalších 90 dní

DNES - 5:45Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok večer podpísal dekrét, ktorým oddialil zavedenie vyšších ciel na dovoz čínskych tovarov o ďalších 90 dní.

Zomrel herec známy z filmu Marečku, podejte mi pero!

Zomrel herec známy z filmu Marečku, podejte mi pero!

VČERA - 22:05Zahraničné

Herec si zahral aj v seriáli Ordinace v Růžové zahradě. Zomrel vo veku 69 rokov.

Kallasová: EÚ bude pracovať na 19. sankčnom balíku proti Rusku

Kallasová: EÚ bude pracovať na 19. sankčnom balíku proti Rusku

VČERA - 22:01Zahraničné

Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok oznámila, že EÚ bude pracovať na 19. balíku sankcií proti Rusku. Ďalšie podrobnosti bezprostredne neposkytla.

Vosveteit.sk
Nádory zmizli bez stopy. Vedci objavili spôsob, ktorý môže poraziť rakovinu a už ho testujú na ľuďochNádory zmizli bez stopy. Vedci objavili spôsob, ktorý môže poraziť rakovinu a už ho testujú na ľuďoch
Rover Spirit na Marse uviazol navždy. Konečne poznáme dôvod, prečo. Môže za to táto banálna chybaRover Spirit na Marse uviazol navždy. Konečne poznáme dôvod, prečo. Môže za to táto banálna chyba
Čo znamená tento oblačík vedľa tvojej WhatsApp profilovky? Ide o novú funkciu, ktorá sa ti bude páčiťČo znamená tento oblačík vedľa tvojej WhatsApp profilovky? Ide o novú funkciu, ktorá sa ti bude páčiť
Google sa stal obeťou vydieračskej skupiny ShinyHunters. Obrovské množstvo osobných dát užívateľov uniklo na internetGoogle sa stal obeťou vydieračskej skupiny ShinyHunters. Obrovské množstvo osobných dát užívateľov uniklo na internet
AI Gemini Live sa naučila nové triky. Toto všetko ti už pomôže zariadiť jednou vetouAI Gemini Live sa naučila nové triky. Toto všetko ti už pomôže zariadiť jednou vetou
Milióny používateľov prehliadačov Chrome a Edge boli špehovaní. Takto zistíš, či si bol aj ty obeťouMilióny používateľov prehliadačov Chrome a Edge boli špehovaní. Takto zistíš, či si bol aj ty obeťou
Ukázal ti Facebook erotický obsah? Určite by si naň nemal klikať, inak si zavaríš veľký problém!Ukázal ti Facebook erotický obsah? Určite by si naň nemal klikať, inak si zavaríš veľký problém!
Vedci objavili spôsob, ako cestovať v čase. V kvantovom experimente zvrátili tok udalostíVedci objavili spôsob, ako cestovať v čase. V kvantovom experimente zvrátili tok udalostí
POZOR! Mimoriadne populárny program na Slovensku má kritickú chybu. Hackeri ju už zneužívajú, aktualizuj ho okamžite!POZOR! Mimoriadne populárny program na Slovensku má kritickú chybu. Hackeri ju už zneužívajú, aktualizuj ho okamžite!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP