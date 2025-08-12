Napadli vás osy? Toto určite nerobte!
8:39
Ak vás pri pobyte vonku napadli osy, táto stratégia vás príliš neochráni.
Najhoršie, čo sa pri napadnutí osou môže stať, je, že si vás pomýli s predátorom. Osy, ktoré sa cítia ohrozené, totiž majú väčšiu tendenciu správať sa útočne aj napriek úteku domnelej hrozby z miesta, a preto práve útek je to, čo sa v takejto situácii neodporúča.
Ako pre magazín The Conversation uviedla profesorka behaviorálnej ekológie na University College London Seirian Sumnerová, osy útočia na ciele, ktoré okolo seba mávajú končatinami alebo vydávajú hlasné zvuky.
„Zavrite si ústa a snažte sa nedýchať príliš plytko, aby ste minimalizovali uvoľňovanie oxidu uhličitého do ovzdušia,“ radí Sumnerová. Tento plyn v ovzduší totiž včelám naznačuje, že sa predátor chystá zaútočiť.
Podeľte sa s osou
V prípade, že vás osa obťažuje počas pikniku alebo opekačky, namiesto plašenia by ste jej podľa Sumnerovej mali ponúknuť časť jedla. „Sledujte, čo ju priťahuje. To vám napovie, čo jej máte ponúknuť,“ radí odborníčka.
Kúsok jedla alebo nápoja môžete jemne presunúť vedľa toho, čo sa chystáte jesť alebo piť. „Ak sa s ňou podelíte, budete sa môcť najesť v pokoji,“ tvrdí Sumnerová s tým, že porciu pre osu môžete po chvíli pomaly posúvať ďalej od seba.
