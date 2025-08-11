  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 11.8.2025Meniny má Zuzana
20°Bratislava

Blanár: Z incidentu v Báčskom Petrovci sa stalo opozično-koaličné bojisko

  • DNES - 22:18
  • Bratislava
Blanár: Z incidentu v Báčskom Petrovci sa stalo opozično-koaličné bojisko

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár v pondelok uviedol, že slovenská diplomacia ani Zastupiteľský úrad SR v Belehrade sa nebudú vyjadrovať k víkendovým incidentom na Slovenských národných slávnostiach v Srbsku. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Slovenská diplomacia a ani Zastupiteľský úrad SR v Belehrade nebudú komentovať a ani zasahovať do vnútropolitického diania v Srbsku, kde bola na víkendové kultúrne podujatie – Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci – vnášaná politizácia prostredníctvom zverejňovania fotografií z protivládnych protestov,“ uviedol šéf rezortu diplomacie.

Minister Blanár tvrdí, že hodnotná kultúra našich krajanov z Báčskeho Petrovca sa „dostala do polohy opozično-koaličného bojiska“, čím reagoval na vyjadrenia opozičných strán PS a SaS, podľa ktorých slovenskej vláda v prípade víkendového incidentu nekoná.

Ministerstvo a ani veľvyslanectvo SR v Belehrade podujatie neopomenuli, situáciu pozorne sledujú. Veľvyslanectvo je priebežne v kontakte s predstaviteľmi slovenských krajanských organizácií v Srbsku,“ zdôraznil Blanár.

Na Slovenských národných slávnostiach v meste Báčsky Petrovec vo Vojvodine sa v sobotu (9. 8.) odohral útok na výstavu fotografií dokumentujúcich študentské protesty v Srbsku. Výstavu organizovala slovenská menšina. Ku konfliktu vrátane fyzických potýčok došlo medzi členmi vládnucej Srbskej pokrokovej strany prezidenta Aleksandra Vučiča a občanmi, ktorí pripravili výstavu fotografií z protivládnych protestov. Počas neho boli poškodené vystavované fotografie a ľahšie zranenia utrpelo niekoľko ľudí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tragédia na západe: Nehodu neprežil 19-ročný mladík

Tragédia na západe: Nehodu neprežil 19-ročný mladík

DNES - 20:39Domáce

Motor havarovaného vozidla skončil mimo neho, na mieste zasahuje polícia.

Fico reagoval na incident v Srbsku

Fico reagoval na incident v Srbsku

DNES - 19:00Domáce

Podľa premiéra je udalosť z Báčskeho Petrovca záležitosťou suverénneho Srbska.

Potápajúcu sa loď zachraňovali hasiči

Potápajúcu sa loď zachraňovali hasiči

DNES - 18:57Domáce

Loď sa potápala rýchlosťou 10 centimetrov za 10 minút. Hasičom sa ju podarilo zachrániť.

Opozičné strany vítajú zrušenie tendra, trvajú však na Šaškovom odstúpení

Opozičné strany vítajú zrušenie tendra, trvajú však na Šaškovom odstúpení

DNES - 18:34Domáce

Opozičné strany vítajú rozhodnutie o zrušení tendra na záchranky. PS, SaS a KDH naďalej trvajú na tom, aby minister zdravotníctva Kamil Šaško odstúpil z funkcie.

Vosveteit.sk
Nádory zmizli bez stopy. Vedci objavili spôsob, ktorý môže poraziť rakovinu a už ho testujú na ľuďochNádory zmizli bez stopy. Vedci objavili spôsob, ktorý môže poraziť rakovinu a už ho testujú na ľuďoch
Rover Spirit na Marse uviazol navždy. Konečne poznáme dôvod, prečo. Môže za to táto banálna chybaRover Spirit na Marse uviazol navždy. Konečne poznáme dôvod, prečo. Môže za to táto banálna chyba
Čo znamená tento oblačík vedľa tvojej WhatsApp profilovky? Ide o novú funkciu, ktorá sa ti bude páčiťČo znamená tento oblačík vedľa tvojej WhatsApp profilovky? Ide o novú funkciu, ktorá sa ti bude páčiť
Google sa stal obeťou vydieračskej skupiny ShinyHunters. Obrovské množstvo osobných dát užívateľov uniklo na internetGoogle sa stal obeťou vydieračskej skupiny ShinyHunters. Obrovské množstvo osobných dát užívateľov uniklo na internet
AI Gemini Live sa naučila nové triky. Toto všetko ti už pomôže zariadiť jednou vetouAI Gemini Live sa naučila nové triky. Toto všetko ti už pomôže zariadiť jednou vetou
Milióny používateľov prehliadačov Chrome a Edge boli špehovaní. Takto zistíš, či si bol aj ty obeťouMilióny používateľov prehliadačov Chrome a Edge boli špehovaní. Takto zistíš, či si bol aj ty obeťou
Ukázal ti Facebook erotický obsah? Určite by si naň nemal klikať, inak si zavaríš veľký problém!Ukázal ti Facebook erotický obsah? Určite by si naň nemal klikať, inak si zavaríš veľký problém!
Vedci objavili spôsob, ako cestovať v čase. V kvantovom experimente zvrátili tok udalostíVedci objavili spôsob, ako cestovať v čase. V kvantovom experimente zvrátili tok udalostí
POZOR! Mimoriadne populárny program na Slovensku má kritickú chybu. Hackeri ju už zneužívajú, aktualizuj ho okamžite!POZOR! Mimoriadne populárny program na Slovensku má kritickú chybu. Hackeri ju už zneužívajú, aktualizuj ho okamžite!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP