Zomrel herec známy z filmu Marečku, podejte mi pero!
- DNES - 22:05
- Praha
Herec si zahral aj v seriáli Ordinace v Růžové zahradě. Zomrel vo veku 69 rokov.
Vo veku 69 rokov zomrel v piatok český herec Martin Učík (69), ktorý sa v mladosti objavil napríklad vo filme Marečku, podejte mi pero! či v seriáli Ordinace v Růžové zahradě. TASR o tom informuje podľa pondelňajšej správy servera Novinky.cz odvolávajúceho sa na portál Blesk.
Foto: YouTube.com/Martin Učík
Učík vyštudoval Pražské konzervatórium v roku 1979 a neskôr vystupoval na divadelnej scéne v Kladne, Chebe a Ostrave. Účinkoval vo viacerých televíznych seriáloch, ako napríklad Modrý kód, Vyprávěj, Ordinace v Růžové zahradě, Život na zámku či První republika. Zahral si aj filmoch ako Marečku, podejte mi pero!, kde stvárnil jedného zo študentov večernej školy, či v bondovke Casino Royale, kde získal vedľajšiu úlohu.
V roku 1990 založil experimentálny súbor Bohnická divadelní společnost a v Bohnickej psychiatrickej liečebni pôsobil ako divadelný terapeut. Okrem toho založil aj kultúrne Studio Citadela a súbor Teatro Trepka.
Podľa denníka Blesk herec pôvodom z Ostravy údajne „trpel depresiami a mal problémy s alkoholom“.
Kallasová: EÚ bude pracovať na 19. sankčnom balíku proti Rusku
Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok oznámila, že EÚ bude pracovať na 19. balíku sankcií proti Rusku. Ďalšie podrobnosti bezprostredne neposkytla.
Meloniová vyjadrila obavy v súvislosti s plánmi Izraela v Gaze
Talianska premiérka Giorgia Meloniová v telefonáte s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom vyjadrila v pondelok vážne znepokojenie v súvislosti s izraelským plánom na prevzatie kontroly nad mestom Gaza.
Szijjártó telefonoval Manturovi a vyjadril mu podporu summitu USA a Ruska
Szijjártó v telefonáte vyzdvihol význam stretnutia Trumpa s Putinom a kritizoval provojnových politikov EÚ.
Kallasová: Ministri štátov EÚ podporili kroky USA smerujúce k mieru na Ukrajine
Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová vyhlásila, že ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ podporili kroky Spojených štátov, ktoré budú smerovať k spravodlivému mieru na Ukrajine.