Kallasová: EÚ bude pracovať na 19. sankčnom balíku proti Rusku
- DNES - 22:01
- Brusel
Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok oznámila, že EÚ bude pracovať na 19. balíku sankcií proti Rusku. Ďalšie podrobnosti bezprostredne neposkytla, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a DPA.
„Pokiaľ Rusko nesúhlasí s úplným a bezpodmienečným prímerím, nemali by sme ani diskutovať o akýchkoľvek ústupkoch,“ uviedla Kallasová vo vyhlásení.
„Dôležité je poradie krokov. Najskôr bezpodmienečné prímerie s účinným monitorovacím systémom a silnými bezpečnostnými zárukami,“ pokračovala.
Ukrajina podľa Kallasovej informovala ministrov zahraničných vecí EÚ o situácii na bojisku. „Plne podporujeme ukončenie tejto vojny spôsobom, ktorý nenechá Rusku otvorené zadné dvierka na opätovný vstup a obnovenie agresie,“ zdôraznila.
Kallasová avizovala zavedenie ďalších sankcií proti Rusku ešte skôr v pondelok počas mimoriadneho zasadnutia šéfov diplomacie členských štátov EÚ formou videokonferencie. Hlavnou témou bola vojna na Ukrajine a diskusia o možnostiach jej ukončenia v súvislosti s nadchádzajúcim piatkovým stretnutím ruského prezidenta Vladimira Putina a šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa na Aljaške.
Posledný - osemnásty - sankčný balík proti Rusku prijala Rada EÚ 18. júla. Sankcie cielila na ruský energetický, bankový a vojenský sektor.
Zomrel herec známy z filmu Marečku, podejte mi pero!
Herec si zahral aj v seriáli Ordinace v Růžové zahradě. Zomrel vo veku 69 rokov.
Meloniová vyjadrila obavy v súvislosti s plánmi Izraela v Gaze
Talianska premiérka Giorgia Meloniová v telefonáte s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom vyjadrila v pondelok vážne znepokojenie v súvislosti s izraelským plánom na prevzatie kontroly nad mestom Gaza.
Szijjártó telefonoval Manturovi a vyjadril mu podporu summitu USA a Ruska
Szijjártó v telefonáte vyzdvihol význam stretnutia Trumpa s Putinom a kritizoval provojnových politikov EÚ.
Kallasová: Ministri štátov EÚ podporili kroky USA smerujúce k mieru na Ukrajine
Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová vyhlásila, že ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ podporili kroky Spojených štátov, ktoré budú smerovať k spravodlivému mieru na Ukrajine.