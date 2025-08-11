Meloniová vyjadrila obavy v súvislosti s plánmi Izraela v Gaze
- DNES - 21:28
- Rím
Talianska premiérka Giorgia Meloniová v telefonáte s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom vyjadrila v pondelok vážne znepokojenie v súvislosti s izraelským plánom na prevzatie kontroly nad mestom Gaza. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Meloniová povedala, že „je hlboko znepokojená z nedávnych rozhodnutí Izraela, ktoré podľa všetkého povedú k ďalšej vojenskej eskalácii“. Zároveň odsúdila humanitárnu situáciu v Pásme Gazy ako „neobhájiteľnú a neakceptovateľnú“, oznámila kancelária premiérky.
Izrael uviedol, že jeho armáda „prevezme kontrolu“ nad mestom Gaza, pričom plán schválili aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu a bezpečnostný kabinet. Rozhodnutie si vyslúžilo globálnu vlnu kritiky.
Abbás má pod správou oblasti na Západnom brehu Jordánu, no Pásmo Gazy kontroluje militantné hnutie Hamas.
Premiérka počas telefonátu zdôraznila „potrebu okamžitého ukončenia bojov, aby sa mohla zabezpečiť humanitárna pomoc pre zúfalé civilné obyvateľstvo“. Súhlasila tiež s Abbásom, „že Hamas musí prepustiť všetkých rukojemníkov a prijať skutočnosť, že v budúcnosti sa nebude podieľať na vláde v Pásme Gazy“, uviedla kancelária.
Netanjahu v nedeľu uviedol, že armáda obsadí zvyšné oblasti v Gaze, ktoré doposiaľ nekontrolujú jej jednotky, vrátane mesta Gaza a lokality al-Mawásí.
