Zabudli ste si niečo v lietadle? Vrátiť sa nemôžete, toto je dôvod

Pre mnohých nepríjemné pravidlo má dôležité vysvetlenie.

Sieťky na sedadlách pred vami môžu byť váš najlepší priateľ, ale aj nepriateľ. Zvlášť pri dlhších letoch lietadlom sa stáva, že si v nich cestujúci zabudnú drobnosti ako slúchadlá alebo mobil. Žiaľ, vrátiť sa po ne z letiska je náročné, ak nie priam nemožné.

Ako pre portál Huffington Post vysvetlilo niekoľko letušiek, ide nielen o bezpečnosť, ale aj o časový harmonogram jednotlivých lietadiel a ich personálu.

Hrozí meškanie

Valerie Fraserová, letuška spoločnosti JetBlue, vysvetlila, že jednou z hlavných príčin, prečo sa nedá dostať na palubu lietadla po vystúpení, je možné meškanie nasledovného letu. „Turnusy lietadiel sú väčšinou časovo veľmi tesné, takže ak by sme dnu púšťali zákazníkov, mohlo by dôjsť k meškaniu,“ uviedla.

Súhlasila aj letuška Kari Pelzerová, podľa ktorej ide aj o vec bezpečnosti. „Keď cestujúci vystúpi z lietadla, nemáme predstavu o tom, s kým sa stretol alebo čo má na sebe, čo už je otázka bezpečnosti,“ uviedla. Okrem toho dodala, že návrat zákazníkov môže spomaliť vystupovanie ostatných.

Čo robiť, ak ste si niečo zabudli na palube lietadla?

V prípade, že ste neskoro spozorovali, že ste na palube lietadla niečo zabudli, hneď to oznámte kompetentným na letisku. Ideálne upozornite letušku ešte pri lietadle alebo priamo na palube.

V prípade neskoršieho uvedomenia je najlepšie kontaktovať oddelenie strát a nálezov, ktoré by sa malo nachádzať na každom letisku. Letisko vám môže zabudnutý predmet v priebehu niekoľkých dní poslať na adresu vášho pobytu. Nie je však vylúčené, že budete čakať až niekoľko týždňov či mesiacov.

Zdroj: Info.sk, DP, huffingtonpost.co.uk
