Tragédia na západe: Nehodu neprežil 19-ročný mladík
Motor havarovaného vozidla skončil mimo neho, na mieste zasahuje polícia.
Polícia z Dunajskej Stredy zasahuje na ceste medzi obcami Dolný Bar a Trhová Hradská, kde došlo k tragickej dopravnej nehode. Informuje o tom trnavská krajská polícia na Facebooku.
Motor vyletel z vozidla
Podľa polície na mieste 19-ročný vodič Audi zo zatiaľ nezistených príčin zišiel s autom mimo vozovky a narazil do stromu. Na mieste utrpel zranenia, ktoré neboli zlučiteľné so životom.
Polícia uviedla, že náraz bol taký silný, že vytrhol motor z vozidla.
"Presné príčiny ako aj okolnosti tejto tragickej udalosti sú v štádiu vyšetrovania," dodala polícia.
Fico reagoval na incident v Srbsku
Podľa premiéra je udalosť z Báčskeho Petrovca záležitosťou suverénneho Srbska.
Potápajúcu sa loď zachraňovali hasiči
Loď sa potápala rýchlosťou 10 centimetrov za 10 minút. Hasičom sa ju podarilo zachrániť.
Opozičné strany vítajú zrušenie tendra, trvajú však na Šaškovom odstúpení
Opozičné strany vítajú rozhodnutie o zrušení tendra na záchranky. PS, SaS a KDH naďalej trvajú na tom, aby minister zdravotníctva Kamil Šaško odstúpil z funkcie.
PS a SaS kritizujú slovenskú vládu pre nečinnosť v prípade incidentu v Srbsku
SaS žiada, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie.