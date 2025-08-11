  • Články
Tragédia na západe: Nehodu neprežil 19-ročný mladík

  • DNES - 20:39
  • Dunajská Streda
Motor havarovaného vozidla skončil mimo neho, na mieste zasahuje polícia.

Polícia z Dunajskej Stredy zasahuje na ceste medzi obcami Dolný Bar a Trhová Hradská, kde došlo k tragickej dopravnej nehode. Informuje o tom trnavská krajská polícia na Facebooku.

Motor vyletel z vozidla

Podľa polície na mieste 19-ročný vodič Audi zo zatiaľ nezistených príčin zišiel s autom mimo vozovky a narazil do stromu. Na mieste utrpel zranenia, ktoré neboli zlučiteľné so životom.

Polícia uviedla, že náraz bol taký silný, že vytrhol motor z vozidla.

"Presné príčiny ako aj okolnosti tejto tragickej udalosti sú v štádiu vyšetrovania," dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZTT
