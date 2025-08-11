Nečakaný efekt čističky vzduchu: Viete, ako pôsobí na srdce?
Čistička vzduchu pomáha odstrániť z prostredia škodliviny a toxické látky. Vedci však zistili, že má aj preventívnu funkciu pri ochrane zdravia srdca.
Dobré správy pre ľudí s ochoreniami srdca a ciev: vaše ťažkosti môže zmierniť čistička vzduchu. Tvrdia to vedci z Univerzity v Connecticute, ktorí svoje tvrdenie otestovali na 154 dospelých.
Výskumníci vychádzali z predpokladu, že k zhoršeniu zdravia obehovej sústavy prispieva zhoršená kvalita vzduchu – a to najmä u ľudí, ktorí žijú v blízkosti vyťažených ciest. Jedným z najhorších činiteľov pri znečisťovaní vzduchu sú totiž výfukové plyny. Tie pri dlhodobom pôsobení zvyšujú krvný tlak.
V rámci výskumu preto zhromaždili 154 dospelých Američanov žijúcich v blízkosti diaľnic, a rozdelili ich do dvoch skupín. Jedna skupina si domov odniesla čističku vzduchu so zabudovaným HEPA filtrom. Ten je vysoko účinný, a dokáže zachytiť až 99 percent nečistôt vo vzduchu.
Druhá skupina účastníkov výskumu doma používala čističku vzduchu bez filtra. Po mesiaci si obidve skupiny vymenili čističky.
Dobré správy pre vysoký tlak
Vedci ešte pred začiatkom výskumu a na jeho konci zmerali účastníkom krvný tlak. Ukázalo sa, že tlak klesol všetkým tým, ktorí ho mali na začiatku zvýšený, a následne používali čističku vzduchu s HEPA filtrom. Pri čističke bez filtra tlak účastníkov naopak stúpol.
„Tento výskum potvrdzuje množstvo dôkazov o tom, že jednoduché kroky ako filtrovanie vzduchu v domácnosti vedú k zlepšeniu zdravia srdca u rizikových skupín,“ potvrdil vedúci autor štúdie Douglas Brugge.
