Szijjártó telefonoval Manturovi a vyjadril mu podporu summitu USA a Ruska

  • DNES - 20:12
  • Budapešť
Szijjártó v telefonáte vyzdvihol význam stretnutia Trumpa s Putinom a kritizoval provojnových politikov EÚ.

Piatkový summit USA a Ruska by mohol ponúknuť šancu na mier. Maďarsko poskytne všetku podporu pre jeho úspech. Podľa servera index.hu o tom hovoril v pondelok šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v telefonickom rozhovore s ruským vicepremiérom Denisom Manturovom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Americký prezident Donald Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom 15. augusta v americkom štáte Aljaška.

Szijjártó v telefonáte vyzdvihol význam stretnutia Trumpa s Putinom a kritizoval provojnových politikov EÚ, ktorí sa podľa neho snažia podkopať cestu k dohode.

Dnes popoludní sme v telefonickom rozhovore s ruským vicepremiérom Denisom Manturovom zhodnotili medzinárodné politické okolnosti pred summitom,“ uviedol Szijjártó, ktorý potvrdil postoj Maďarska, že riešenie vojny na Ukrajine nie je možné dosiahnuť na bojisku, ale za rokovacím stolom, čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahne prostredníctvom dohody medzi USA a Ruskom. Zdôraznil, že Budapešť preto víta a teší sa na stretnutie prezidentov USA a Ruska.

Maďarský minister označil za poľutovaniahodné, že „provojnoví politici Európskej únie sa snažia využiť každý deň zostávajúci do piatka na podkopanie cesty k mieru a znemožnenie úspechu stretnutia Trumpa a Putina“.

Maďarsko má podľa jeho slov záujem na úspechu summitu. „Poskytneme na to všetku potrebnú podporu a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili snahám Bruselu znemožniť a sťažiť summit,“ uzavrel.

Trump a Putin budú v piatok hovoriť o možnom mierovom riešení tri a pol roka trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine. Zelenskyj, ktorý na stretnutie nie je pozvaný, sa rovnako ako západní partneri obáva, že o budúcnosti Ukrajiny sa rozhodne bez jej účasti a že takáto dohoda by vyžadovala, aby Kyjev odstúpil Moskve svoje územia.

Zdroj: Info.sk, TASR
