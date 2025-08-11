Fico reagoval na incident v Srbsku
Podľa premiéra je udalosť z Báčskeho Petrovca záležitosťou suverénneho Srbska.
Udalosť z Báčskeho Petrovca je čisto vnútroštátnou politickou záležitosťou suverénneho Srbska a nemá nič spoločné s postavením slovenskej národnostnej menšiny, ktorému slovenská vláda v spolupráci so srbskou vládou venuje mimoriadnu pozornosť. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti s víkendovým incidentom na Slovenských národných slávnostiach, kde došlo k útoku na výstavu fotografií dokumentujúcich študentské protesty v Srbsku.
„Srbská vláda si zaslúži naše poďakovanie za prístup k Slovenkám a Slovákom žijúcim v Srbsku. Premúdrelí liberáli a progresívci, ako obyčajne, ignorujú objektívne informácie, zasahujú do záležitostí suverénneho Srbska a prispievajú k ďalšiemu rozdeľovaniu ľudí,“ uviedol premiér v reakcii na kritiku opozície v súvislosti s incidentom.
Fico ozrejmil, že ako predseda vlády dostal detailnú informáciu o udalosti, ku ktorej došlo počas slávností. „Informácia potvrdzuje, že občania Srbska slovenskej národnosti sú podobne ako aj iní občania Srbska politicky rozdelení do viacerých táborov. Rozdielne pohľady na vládnu a opozičnú politiku v Srbsku vytvárajú priestor na politické konflikty rôzneho rozsahu a intenzity. Nemusíme chodiť ďaleko po príklady, pretože obdobná situácia je aj na Slovensku,“ skonštatoval.
Opozičné PS a SaS kritizujú slovenskú vládu pre nečinnosť v prípade víkendového incidentu na Slovenských národných slávnostiach v srbskom meste Báčsky Petrovec vo Vojvodine. SaS žiada, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie.
Na Slovenských národných slávnostiach v meste Báčsky Petrovec vo Vojvodine sa v sobotu (9. 8.) odohral útok na výstavu fotografií dokumentujúcich študentské protesty v Srbsku. Výstavu organizovala slovenská menšina. Ku konfliktu vrátane fyzických potýčok došlo medzi členmi vládnucej Srbskej pokrokovej strany prezidenta Aleksandra Vučiča a občanmi, ktorí pripravili výstavu fotografií z protivládnych protestov. Počas neho boli poškodené vystavované fotografie a ľahšie zranenia utrpelo niekoľko ľudí.
