Potápajúcu sa loď zachraňovali hasiči

  • DNES - 18:57
  • Bratislava
Loď sa potápala rýchlosťou 10 centimetrov za 10 minút. Hasičom sa ju podarilo zachrániť.

Bratislavským hasičom sa v pondelok popoludní podarilo zastaviť potápanie jednej zo zakotvených lodí na Dunaji v blízkosti Tyršovho nábrežia. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Bratislavskí hasiči dnes popoludní zasahovali na Dunaji v blízkosti Tyršovho nábrežia, kde sa začala potápať jedna zo zakotvených lodí. Loď bola zaplavená približne do polovice svojej výšky a potápala sa rýchlosťou desať centimetrov každých desať minút. Zasahujúcim hasičom sa podarilo zastaviť potápanie prostredníctvom odčerpávania vody pomocou elektrických a benzínových čerpadiel,“ ozrejmili hasiči.

Pri udalosti zasahovali spolu s profesionálnymi hasičmi aj dobrovoľní hasiči z Petržalky, Rusoviec a Ružinova. Ružinovskí dobrovoľní hasiči zostávajú na mieste až do večerných hodín, aby monitorovali situáciu.

Na mieste asistovali aj policajti spolu s príslušníkmi poriečneho oddelenia Policajného zboru. Na lodi sa nenachádzali žiadne osoby.

Zdroj: Info.sk, TASR
