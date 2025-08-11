Potápajúcu sa loď zachraňovali hasiči
Loď sa potápala rýchlosťou 10 centimetrov za 10 minút. Hasičom sa ju podarilo zachrániť.
Bratislavským hasičom sa v pondelok popoludní podarilo zastaviť potápanie jednej zo zakotvených lodí na Dunaji v blízkosti Tyršovho nábrežia. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Bratislavskí hasiči dnes popoludní zasahovali na Dunaji v blízkosti Tyršovho nábrežia, kde sa začala potápať jedna zo zakotvených lodí. Loď bola zaplavená približne do polovice svojej výšky a potápala sa rýchlosťou desať centimetrov každých desať minút. Zasahujúcim hasičom sa podarilo zastaviť potápanie prostredníctvom odčerpávania vody pomocou elektrických a benzínových čerpadiel,“ ozrejmili hasiči.
Pri udalosti zasahovali spolu s profesionálnymi hasičmi aj dobrovoľní hasiči z Petržalky, Rusoviec a Ružinova. Ružinovskí dobrovoľní hasiči zostávajú na mieste až do večerných hodín, aby monitorovali situáciu.
Na mieste asistovali aj policajti spolu s príslušníkmi poriečneho oddelenia Policajného zboru. Na lodi sa nenachádzali žiadne osoby.
