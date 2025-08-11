  • Články
KDH: Návrh na zvýšenie odvodu z hazardu o jedno percento je veľmi málo

Návrh na zvýšenie odvodu z hazardu iba o jedno percento je podľa opozičného KDH veľmi málo. Vláda by podľa nich mala zvýšiť odvod minimálne o 10 %.

KDH tak reagovalo na pondelkovú tlačovú konferenciu ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka (nezávislý).

Tento návrh je protirodinný, spoločensky škodlivý a v skutočnosti slúži len záujmom hazardného priemyslu. Namiesto toho, aby štát chránil ľudí pred jednou z najnávykovejších a najničivejších závislostí, minister Huliak chce otvárať nové kasína a dokonca vytvoriť štátnu komoru, ktorá bude spolu so stávkovými spoločnosťami písať zákony. To je absurdné a nebezpečné,“ uviedol podpredseda KDH a poslanec Národnej rady SR Marián Čaučík.

Podľa KDH argument, že vyššie zdanenie hazardu by zničilo malé firmy, je len zámienkou na ochranu veľkých hráčov, ktorí dnes zarábajú miliardy na online stávkach a veľkých športových turnajoch. „Tento sektor má privilégium podnikať na licencovanom, štátom chránenom trhu - a má povinnosť prispievať viac, najmä v čase, keď hľadáme peniaze na školy, nemocnice a sociálnu pomoc,“ doplnil Čaučík.

Opozičné KDH navrhlo rozšíriť sektor o mimoriadny odvod a zároveň vyššie a férové zdanenie hazardu tak, ako to je v mnohých krajinách EÚ. Peniaze z vyšších odvodov by mohli ísť podľa KDH na prevenciu závislostí, podporu rodín a pomoc tým, ktorých hazard zničil.

Huliak v pondelok oznámil, že Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR navrhuje maximálne navýšenie odvodu z hazardu o jedno percento na 28 %. S vyšším odvodom nebude súhlasiť, pretože by to narušilo celý trh stávkových spoločností. Informoval tiež, že rezort chce na koaličnú radu predlžiť novelu zákona o hazarde a umožniť národnej lotériovej spoločnosti Tipos prevádzkovanie samoobslužných terminálov na číselné lotérie. Trvá tiež na tom, aby číselné lotérie naďalej prevádzkoval iba Tipos ako štátna firma.

Zdroj: Info.sk, TASR
