Trump nasadí vo Washingtone Národnú gardu pre údajnú kriminalitu
- DNES - 17:54
- Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že policajný zbor v hlavnom meste Washington bude podliehať federálnej kontrole.
Rozhodol tiež o nasadení Národnej gardy s deklarovaným cieľom zvýšiť bezpečnosť americkej metropoly, ktorú trápi údajne nekontrolovateľná kriminalita. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, DPA a televízie ABC News.
„Oznamujem historické opatrenie na záchranu hlavného mesta krajiny pred zločinom, krviprelievaním, chaosom a biedou,“ vyhlásil Trump na tlačovej konferencii. Nasadenie Národnej gardy podľa neho „pomôže obnoviť zákon a poriadok a verejnú bezpečnosť vo Washingtone, D.C.“
Ešte pred tlačovou konferenciou o bezpečnosti a zločine v hlavnom meste USA Trump na sociálnych sieťach avizoval kroky na zníženie kriminality. „Deň oslobodenia v D.C... zločin, barbarstvo, špina a spodina zmiznú... Urobím naše hlavné mesto opäť veľkým! Dni bezohľadného zabíjania alebo ubližovania nevinným ľuďom sú preč,“ napísal v príspevkoch.
Trump tvrdí, že miera kriminality je vo Washington dvoj- alebo trojnásobná v porovnaní s inými krajinami. Počas konferencie ukázal dokumenty s grafmi, ktoré podľa neho porovnávali mieru zločinu v americkej metropole s inými krajinami – napríklad Irak, Panama či Kolumbia. „Chcete žiť na takýchto miestach? Nemyslím si,“ vyhlásil.
Americký prezident ozrejmil, že vláda najskôr nasadí 800 príslušníkov Národnej gardy, ale „v prípade potreby (ich povolá) oveľa viac“. „Washington, D.C., by mal byť jedným z najbezpečnejších, najčistejších a najkrajších miest na svete, a my to tak urobíme,“ dodal Trump. Podľa šéfa rezortu obrany Peta Hegsetha do metropoly začne Národná garda prichádzať v priebehu nadchádzajúceho týždňa.
Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová sa stala novou veliteľkou policajného zboru vo Washingtone. „Chcem to povedať úplne jasne: Zločinnosť vo Washingtone sa končí a končí sa dnes,“ vyhlásila.
Trump sa tiež zameriava na zníženie počtu bezdomovcov v americkej metropole. „Budeme odstraňovať tábory bezdomovcov z... našich krásnych parkov, do ktorých teraz veľa ľudí nemôže chodiť. Sú veľmi (a) majú veľa problémov,“ povedal na tlačovej konferencii. „Je veľa miest, kam môžu ísť, a my im pomôžeme, ako len budeme môcť. Ale nedovolíme im, aby premenili naše hlavné mesto na pustinu... V tomto úsilí podporíme Metropolitnú políciu a federálne orgány,“ dodal Trump.
Na otázku, či budú podobné opatrenia prijaté aj v iných amerických mestách, prezident odpovedal, že „uvidí, čo sa stane“. Ako mestá, ktoré potrebujú zlepšenie, vyzdvihol Chicago a Los Angeles. „Ak to bude potrebné, urobíme to isté v Chicagu, ktoré je katastrofou,“ povedal Trump a ostro kritizoval jeho starostu Brandona Johnsona.
