Šaško: Tender na záchranky bude zrušený
Tender na záchranky bude zákonným spôsobom zrušený.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) to uviedol v stanovisku, ktoré TASR poslala hovorkyňa rezortu Veronika Daničová.
Minister tvrdí, že podľa prvých výsledkov analýz, o ktoré požiadal minulý týždeň Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, existovala právna neistota, ktorá mohla umožniť rozdielny výklad zákonnej úpravy prebiehajúceho tendra. Zároveň tak podľa neho mohla byť ohrozená transparentnosť celého procesu.
Ako uviedol, od utorka (12. 8.) poverí vedením OS ZZS nového štatutára, ktorý uskutoční v najbližšom možnom čase všetky potrebné kroky na zrušenie tendra, plne v súlade so zákonom. „Súčasný systém výberu prevádzkovateľov sanitiek funguje na Slovensku už 20 rokov od čias ministra Zajaca a nikdy ho nikto nezmenil. Teraz sa ukázalo, že tento systém nie je dobrý, pretože nedokázal zabrániť podozreniam z netransparentnosti, hoci zodpovednosť zaň neniesli politici, ale odborníci. Preto ako minister zdravotníctva predstavím v najbližších dňoch návrh nového systému, o ktorom budeme rokovať s našimi koaličnými partnermi,“ doplnil Šaško.
Zároveň garantoval, že bez ohľadu na posledné udalosti sa ľudia na Slovensku môžu spoľahnúť, že sanitka k nim v prípade potreby príde včas a s kvalifikovaným personálom.
Tender na záchranky kritizovala opozícia i koaličná SNS. Opozičné strany v piatok (8. 8.) v tejto súvislosti podali v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery Šaškovi. Poslanci by o návrhu na odvolanie mali rokovať v stredu (13. 8.) na mimoriadnej schôdzi.
Šaško deklaroval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Šéf OS ZZS SR Marián Povolný sa v pondelok vzdal funkcie.
