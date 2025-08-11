Nemecko žiada Izrael o vysvetlenie po zabití novinárov televízie al-Džazíra

  • Články
Nemecko vyzvalo Izrael, aby vysvetlil letecký útok na mesto Gaza, pri ktorom boli zabití šiesti zamestnanci arabskej spravodajskej televízie al-Džazíra.

Podľa nemeckého rezortu diplomacie je zabíjanie zamestnancov médií „absolútne neprijateľné“, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.

Keď dôjde k takémuto zabíjaniu, ako sa to stalo teraz, zodpovedná strana musí jasne a transparentne vysvetliť, prečo to považovala za potrebné,“ povedal v pondelok hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí a dodal, že k tomu zatiaľ nedošlo.

Rezort zdôraznil, že novinári musia byť chránení, a Izrael podľa neho musí odôvodniť akékoľvek narušenie tejto ochrany. „Z nášho pohľadu sa teraz od Izraela očakáva, že sa poskytne najtransparentnejšie a najzrozumiteľnejšie vysvetlenie,“ pokračoval hovorca. Úrady musia zabezpečiť, aby reportéri v Gaze mohli vykonávať svoju prácu slobodne a bezpečne, dodal.

Al-Džazíra v Gaze v nedeľu oznámila, že pri izraelskom útoku zahynul novinár Anás aš-Šaríf, ktorý sa v tom čase nachádzal v stane pre žurnalistov umiestnenom pred hlavným vchodom do nemocnice, ako aj jej ďalší piati zamestnanci.

Izraelské ozbrojené sily (IDF) potvrdili, že cieľom ich útoku bol „terorista“ aš-Šaríf, ktorý sa vydával za novinára al-Džazíry. Podľa IDF bol „vodcom teroristickej bunky teroristickej organizácie Hamas a bol zodpovedný za raketové útoky na izraelských civilistov a jednotky IDF“. Izraelská armáda podľa al-Džazíry neposkytla žiadne dokumenty overené nezávislými medzinárodnými orgánmi, ktoré by to dokazovali.

Útok odsúdil aj Nemecký zväz novinárov (DJV). Jeho predseda Mika Beuster povedal, že aj keby aš-Šaríf bol militant, neospravedlňovalo by to bombardovanie stanu, ktorý používali novinári.

Podľa nemeckého ministerstva zahraničných vecí bolo v Pásme Gazy od začiatku vojny v tejto enkláve v októbri 2023 zabitých 200 novinárov.

Zdroj: Info.sk, TASR
