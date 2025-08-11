  • Články
  • DNES - 16:05
  • Londýn
Tesla sa chce stať dodávateľom elektriny v Spojenom kráľovstve

Energetická dcérska spoločnosť americkej automobilky Tesla podala žiadosť o licenciu na dodávky elektriny v Spojenom kráľovstve.

Ide o prvý takýto krok zo strany majiteľa Tesly, miliardára Elona Muska, mimo Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Oznámenie na webovej stránke britského energetického regulátora Ofgem potvrdilo víkendovú správu médií, podľa ktorých spoločnosť Tesla Energy Ventures Limited požiadala o licenciu na dodávky elektriny.

V USA dodáva dcérska spoločnosť výrobcu elektromobilov Tesla elektrinu v celom Texase.

Dokument o formálnej žiadosti v Spojenom kráľovstve, ktorý pôvodne zverejnili noviny Sunday Telegraph, je datovaný 18. júla a podpísal ho Andrew Payne, riaditeľ energetickej divízie Tesly v Európe.

Spoločnosť Tesla Energy, ktorá sa špecializuje na solárnu energiu a batérie na skladovanie, v pondelok bezprostredne nereagovala na žiadosť AFP o komentár.

Tesla v roku 2020 získala licenciu na výrobu elektriny v Spojenom kráľovstve, predovšetkým pomocou solárnych panelov, bez toho, aby ju priamo predávala spotrebiteľom.

Najnovšia správa o žiadosti o licenciu prichádza v čase, keď Tesla čelí globálnemu poklesu predaja svojich elektromobilov v dôsledku zvýšenej konkurencie a negatívnej reakcie na Muskove politické postoje vrátane spolupráce s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Podľa údajov z automobilového sektora klesol počet zaregistrovaných nových áut značky Tesla v Spojenom kráľovstve v júli na 987 z 2462 v predchádzajúcom roku.

Zdroj: Info.sk, TASR
