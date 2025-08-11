  • Články
Šaško podal podnet na generálnu prokuratúru aj na Okresný súd Žilina

  • DNES - 15:24
  • Bratislava
Podnet sa týka tendra na záchranky.

Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) požiadal Generálnu prokuratúru (GP) SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Zároveň požiadal Okresný súd v Žiline o preverenie podozrení na prepojenie uchádzačov alebo ich ovládania totožnou osobou konečného užívateľa výhod. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová.

V záujme ministra je preveriť existenciu dôvodných podozrení, že niektorí uchádzači prihlásení do výberového konania sú prepojení alebo ovládaní totožnou osobou konečného užívateľa výhod. Prípadne preveriť existenciu oprávnených podozrení alebo indícií, že uchádzači osobu svojho konečného užívateľa výhod nedeklarujú úplne a pravdivo a niektorí uchádzači vo výberovom konaní uviedli nepravdivé údaje alebo predložili neplatné listiny,“ doplnila hovorkyňa.

Tender na záchranky kritizuje opozícia i koaličná SNS. Opozičné strany v piatok (8. 8.) v tejto súvislosti podali v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery Šaškovi. Poslanci by o návrhu na odvolanie mali rokovať v stredu (13. 8.) na mimoriadnej schôdzi.

Šaško deklaroval, že ďalší postup v súvislosti s tendrom na záchranky ohlási v pondelok. Zdôraznil, že nedopustí škandály či „kšefty“. Šéf Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Marián Povolný sa v pondelok vzdal funkcie.

Zdroj: Info.sk, TASR
