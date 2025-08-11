Kuffa odmietol zámer predaja pozemkov pod zjazdovkami v národných parkoch
Filip Kuffa odmietol, že by zonácia mala uľahčiť predaj zjazdoviek v národných parkoch.
Lyžiarske zjazdovky v Národnom parku Nízke Tatry a Tatranského národného parku by sa po zonácii mali presunúť do zóny D, v ktorej platí druhý stupeň ochrany. Zóna D je plocha, ktorá je pozmenená človekom. V rámci zonácie sa pozemky ohraničia, aby sa zachovala komplexnosť územia. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa. Odmietol, že by tým chceli uľahčiť predaj zjazdoviek.
„Vraj ideme predávať zjazdovky, a preto sme ich zahrnuli do tej zóny. Len samovrah by mohol uvažovať o takom niečom, že ide predať zjazdovky, ktorých prenájom generuje výrazný príjem pre správy národných parkov,“ povedal Kuffa. Tvrdí, že ak by chcel niekto predať pozemok v ktoromkoľvek stupni, mohol by to urobiť aj v súčasnosti.
Zjazdovky sa presunú do D zóny, pretože sa predpokladá, že pozemky budú aj naďalej využívané človekom, skonštatoval Kuffa. V zóne D budú podľa neho napríklad mesto Vysoké Tatry či športové plochy. „Budúci týždeň budú zonácie zverejnené, budú prístupné pre celú širokú verejnosť,“ dodal Kuffa.
Bývalý štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča z mimoparlamentnej strany Demokrati poukázal na to, že preradením do zóny D sa zníži ich ochrana. Developeri by tak pozemky mohli vykupovať, zamieňať a neplatilo by predkupné právo štátu. Uľahčia sa tiež výruby a môžu sa budovať ďalšie stavby.
Kuffa minulý týždeň informoval, že návrhy zonácií všetkých národných parkov sú predložené. TANAP by mal mať 50 percent v najprísnejšie chránenej zóne. Národný park Malá Fatra ukončil pred pár dňami proces pripomienkovania návrhu zonácie na okresnom úrade. Návrh zonácie Národného parku Poloniny je odovzdaný na ministerstve, kde ho pracovníci „procesujú“. Chcú ich schváliť do decembra tohto roka.
