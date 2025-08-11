Vo vodnej nádrži našli auto, na mieste zasahovali hasiči
Z nádrže odobrali vzorky vody, nasledovať bude rozbor.
Vo vodnej nádrži Domaša, v rekreačnej oblasti Dobrá, bolo v pondelok dopoludnia spozorované osobné auto. Vedúceho vodnej stavby o tom informoval starosta obce. Ako informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák, o uvedenej skutočnosti boli informovaní aj zástupcovia Slovenskej inšpekcie životného prostredia.
Na mieste zasahovali hasiči v spolupráci so správcom vodnej stavby. Auto bolo z nádrže vytiahnuté na breh o 12.20 h. „Na hladine nebola vizuálne pozorovaná žiadna ropná ani olejová škvrna. Napriek tomu SVP ako správca vodnej stavby odobral z nádrže vzorky na účel rozboru vody,“ doplnil hovorca.
