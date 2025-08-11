Záchranárka priotrávila kolegov – vraj z hnevu i zo zvedavosti
- DNES - 14:11
- Stuttgart
Bývalá záchranárka z Nemecka sa v pondelok postavila pred súd v súvislosti s obvineniami z údajných travičských útokov na svojich kolegov. Prokuratúra ju viní z viacerých pokusov o vraždu, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Dvadsaťštyriročná žena, ktorá pracovala na stanici záchrannej služby v meste Vaihingen an der Enz, sa podľa obhajcu plánuje priznať k otráveniu nápojov svojich kolegov, avšak popiera úmysel týchto mužov zabiť.
Na začiatku pojednávania sa v pondelok na krajskom súde v Heilbronne neďaleko Stuttgartu obžalovaná k prípadu nevyjadrila.
Žalobcovia tvrdia, že v období od októbra 2023 do apríla 2024 táto niekdajšia stážistka opakovane pridávala do nápojov svojich kolegov ukradnuté lieky na predpis vrátane atropínu – toxickej látky, ktorá pochádza z rastlín čeľade ľuľkovitých a vo vysokých dávkach môže byť smrteľná.
Traja z jej kolegov utrpeli v dôsledku otravy vážnu zdravotnú ujmu. Motívom ženy bola podľa obžaloby kombinácia „hlbokého hnevu a frustrácie“ z ostrej kritiky na adresu jej práce v kombinácii so zvedavosťou, aký vplyv majú tieto lieky na ľudí.
Súd sa zaoberá obvineniami súvisiacimi s piatimi incidentmi, spresňuje DPA. Očakáva sa, že proces potrvá do konca októbra. Na ďalších desiatich pojednávaniach bude vypovedať viac než 30 svedkov.
