Záchranárka priotrávila kolegov – vraj z hnevu i zo zvedavosti

Bývalá záchranárka z Nemecka sa v pondelok postavila pred súd v súvislosti s obvineniami z údajných travičských útokov na svojich kolegov. Prokuratúra ju viní z viacerých pokusov o vraždu, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Dvadsaťštyriročná žena, ktorá pracovala na stanici záchrannej služby v meste Vaihingen an der Enz, sa podľa obhajcu plánuje priznať k otráveniu nápojov svojich kolegov, avšak popiera úmysel týchto mužov zabiť.

Na začiatku pojednávania sa v pondelok na krajskom súde v Heilbronne neďaleko Stuttgartu obžalovaná k prípadu nevyjadrila.

Žalobcovia tvrdia, že v období od októbra 2023 do apríla 2024 táto niekdajšia stážistka opakovane pridávala do nápojov svojich kolegov ukradnuté lieky na predpis vrátane atropínu – toxickej látky, ktorá pochádza z rastlín čeľade ľuľkovitých a vo vysokých dávkach môže byť smrteľná.

Traja z jej kolegov utrpeli v dôsledku otravy vážnu zdravotnú ujmu. Motívom ženy bola podľa obžaloby kombinácia „hlbokého hnevu a frustrácie“ z ostrej kritiky na adresu jej práce v kombinácii so zvedavosťou, aký vplyv majú tieto lieky na ľudí.

Súd sa zaoberá obvineniami súvisiacimi s piatimi incidentmi, spresňuje DPA. Očakáva sa, že proces potrvá do konca októbra. Na ďalších desiatich pojednávaniach bude vypovedať viac než 30 svedkov.

Zdroj: Info.sk, TASR
