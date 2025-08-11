  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 11.8.2025Meniny má Zuzana
29°Bratislava

Očová: Obyvatelia si 6. septembra budú nového starostu vyberať zo štyroch ľudí

  • DNES - 13:47
  • Očová
Očová: Obyvatelia si 6. septembra budú nového starostu vyberať zo štyroch ľudí

Obyvatelia podpolianskej obce Očová vo Zvolenskom okrese si budú 6. septembra nového starostu vyberať zo štyroch ľudí.

Bude to v rámci doplňujúcich komunálnych volieb, ktoré vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Zoznam zaregistrovaných očovských kandidátov je zverejnený na webe obce.

Patria medzi nich Jaroslav Dominik, Miroslava Ostrihoň Rajčoková, Peter Sámeľ a Lenka Stančíková. Doručiť kandidátne listiny museli najneskôr do 8. júla. Očová je bez oficiálneho starostu od marca po tom, ako bývalého starostu Rudolfa Huliaka vymenovali za nového ministra cestovného ruchu a športu. Jeho mandát starostu tak zanikol. Keďže sú to dve nezlučiteľné funkcie, na jeho miesto v komunálnej politike nastúpil na jar zástupca starostu Peter Sámeľ.

Okrem Očovej sa budú doplňujúce voľby konať aj v ďalších obciach. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je zverejnené na webe parlamentu. Starostu si budú občania voliť v bratislavskej mestskej časti Petržalka, ako aj v obciach Unín, Dlhá, Čeľadice, Rišňovce, Lenartovce, Dolné Mladonice a Veľký Folkmar, Hronské Kosihy, Liptovská Anna a Rabča. Starostu aj poslanca budú voliť v obci Belá. V ďalších mestách budú prvú septembrovú sobotu voľby poslancov.

Doplňujúce komunálne voľby budú začiatkom septembra v 33 samosprávach. Vyhlasujú ich v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kuffa odmietol zámer predaja pozemkov pod zjazdovkami v národných parkoch

Kuffa odmietol zámer predaja pozemkov pod zjazdovkami v národných parkoch

DNES - 15:11Domáce

Filip Kuffa odmietol, že by zonácia mala uľahčiť predaj zjazdoviek v národných parkoch.

Hygienici varujú pred škodlivým pohárom

Hygienici varujú pred škodlivým pohárom

DNES - 14:55Domáce

Úrad verejného zdravotníctva odporúča spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali.

Vo vodnej nádrži našli auto, na mieste zasahovali hasiči

Vo vodnej nádrži našli auto, na mieste zasahovali hasiči

DNES - 14:29Domáce

Z nádrže odobrali vzorky vody, nasledovať bude rozbor.

Tragédia vo Vysokých Tatrách: Pri Lavínovom sedle zasahoval vrtuľník

Tragédia vo Vysokých Tatrách: Pri Lavínovom sedle zasahoval vrtuľník

DNES - 14:14Domáce

V náročnom teréne zasahovali záchranári pomocou vrtuľníka.

Vosveteit.sk
Milióny používateľov prehliadačov Chrome a Edge boli špehovaní. Takto zistíš, či si bol aj ty obeťouMilióny používateľov prehliadačov Chrome a Edge boli špehovaní. Takto zistíš, či si bol aj ty obeťou
Ukázal ti Facebook erotický obsah? Určite by si naň nemal klikať, inak si zavaríš veľký problém!Ukázal ti Facebook erotický obsah? Určite by si naň nemal klikať, inak si zavaríš veľký problém!
Vedci objavili spôsob, ako cestovať v čase. V kvantovom experimente zvrátili tok udalostíVedci objavili spôsob, ako cestovať v čase. V kvantovom experimente zvrátili tok udalostí
POZOR! Mimoriadne populárny program na Slovensku má kritickú chybu. Hackeri ju už zneužívajú, aktualizuj ho okamžite!POZOR! Mimoriadne populárny program na Slovensku má kritickú chybu. Hackeri ju už zneužívajú, aktualizuj ho okamžite!
Prevrat v liečbe cukrovky: Geneticky upravené bunky zvládli oklamať imunitu a produkovať inzulínPrevrat v liečbe cukrovky: Geneticky upravené bunky zvládli oklamať imunitu a produkovať inzulín
Číňania objavili Zem 2.0, dvojička našej planéty môže obsahovať všetko potrebné pre životČíňania objavili Zem 2.0, dvojička našej planéty môže obsahovať všetko potrebné pre život
Pozeráš pred spaním do mobilu? Možno si celé roky veril klamstvu o modrom svetle. Takto znie názor odborníkaPozeráš pred spaním do mobilu? Možno si celé roky veril klamstvu o modrom svetle. Takto znie názor odborníka
Hore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokovHore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokov
Prišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónuPrišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP