Polícia pri akcii v Bratislavskom kraji odhalila 384 prekročení rýchlosti
Policajti v rámci minulotýždňovej akcie odhalili v Bratislavskom kraji 384 prípadov prekročenia rýchlosti. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Za celý týždeň bolo policajtmi odhalených celkovo 384 prekročení rýchlosti, z toho bolo v blokovom konaní vyriešených 345 vodičov,“ priblížila.
Dopravno-preventívna akcia mala názov Speed. Vyhlásila ju medzinárodná organizácia Roadpol. „V rámci tejto akcie sa na území Bratislavského kraja policajti zamerali na dodržiavanie ustanovených rýchlostí jazdy vodičmi motorových vozidiel,“ dodala hovorkyňa.
Polícia v Čadci zaistila tri strelné zbrane a viac ako 250 kusov streliva
Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci pri vykonanej domovej prehliadke, prehliadke iných priestorov a pozemkov zaistili i tri strelné zbrane a viac ako 250 kusov streliva.
SP: V prvom polroku boli nádorové ochorenia najčastejším dôvodom plnej invalidity
V prvom polroku 2025 boli nádorové ochorenia najčastejšou príčinou, prečo išli Slováci do invalidného dôchodku, prevažujú najmä ženy.
Vo Vysokých Tatrách uviazla dvojica poľských horolezcov, evakuovali ich letecky
Vo Vysokých Tatrách uviazla dvojica poľských horolezcov, z terénu ich evakuovali letecky.
Kamil Šaško nemá čo robiť na svojom poste, zhodli sa SaS a hnutie Slovensko
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nemá čo robiť na svojom poste. Zhodli sa na tom opozičná SaS a hnutie Slovensko. Zrušiť tender na záchranky podľa nich nestačí.