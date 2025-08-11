  • Články
Tusk: Európski lídri sa zhodli, že hranice nemožno meniť silou

Lídri viacerých európskych krajín sa zhodli na odmietnutí ruských podmienok predpokladajúcich obsadenie ukrajinských území, uviedol v pondelok poľský premiér Donald Tusk. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správ portálov Onet, Rzeczpospolita a profilu premiéra na sieti X.

Spoločné stanovisko podľa neho vzniklo po konzultáciách s prezidentom Francúzska Emmanuelom Macronom, nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, predsedníčkou vlády Talianska Giorgiou Meloniovou, prezidentom Fínska Alexanderom Stubbom a britským premiérom Keirom Starmerom.

Neakceptujeme podmienky Ruska, ktoré znamenajú jednoducho obsadenie území Ukrajiny,“ vyhlásil Tusk. Zdôraznil, že Európa zostáva jednotná s ohľadom na tohtotýždňové rokovania medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Hranice štátov nemožno meniť použitím sily. Vojna, ktorú začalo Rusko, nemôže priniesť agresorovi výhody,“ povedal. Dodal, že tento postoj nie je motivovaný len potrebou pomoci Ukrajine, ale aj ochranou bezpečnosti Poľska. Upozornil, že aj v prípade uzavretia dohody zostane Rusko hrozbou pre Poľsko na dlhé roky.

Podľa Tuska by o výsledkoch rokovaní nemali rozhodovať výlučne veľmoci, ale aj krajiny priamo dotknuté konfliktom vrátane Ukrajiny. V piatok americký prezident oznámil, že sa 15. augusta na Aljaške stretne s Putinom, pričom ide o prvé osobné stretnutie od začiatku jeho druhého mandátu.

V sobotu večer lídri šiestich európskych krajín spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom zopakovali, že medzinárodné hranice nemožno meniť silou a cestu k mieru na Ukrajine nemožno určovať bez účasti Kyjeva. Zelenskyj sa európskym lídrom za tento postoj poďakoval.

Zdroj: Info.sk, TASR
