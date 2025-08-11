Šéf Mercedes-Benz sa vyslovil proti zákazu spaľovacích motorov v EÚ
Generálny riaditeľ nemeckej automobilky Mercedes-Benz sa vyslovil proti plánovanému zákazu spaľovacích motorov v Európskej únii od roku 2035.
Ak po tomto dátume nebudú povolené nové vozidlá so spaľovacími motormi, hrozí kolaps európskeho automobilového trhu, uviedol Ola Källenius v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Handelsblatt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Možno tiež očakávať, že krátko pred zavedením zákazu prudko vzrastie dopyt po vozidlách s klasickým pohonom, „čo vôbec neprospeje klíme“, poznamenal Källenius, ktorý je zároveň prezidentom Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA). Európa nepotrebuje konkrétne dátumy a mala by sa skôr zamerať na zlepšovanie podmienok pre rozvoj elektromobility, zdôraznil.
EÚ by mala v druhom polroku tohto roka opätovne posúdiť svoje predpisy v oblasti ochrany klímy. Automobilové odvetvie nalieha na ďalšie ústupky po tom, ako už bola predĺžená lehota na splnenie prísnejších emisných limitov.
Predaj áut Tesla vyrobených v Číne v júli klesol, Musk dostane nové akcie
Predaj elektromobilov Tesla vyrobených v Číne v júli medziročne klesol. Júlový výsledok zmazal krátke oživenie predaja v júni.
Volkswagen sa chce dohodnúť o clách priamo s vládou USA
Nemecká automobilová skupina Volkswagen má záujem dohodnúť sa o clách priamo s vládou USA.
Porsche pripravuje ďalšie kolo úsporných opatrení
Výkonný riaditeľ spoločnosti Porsche Oliver Blume pripravuje zamestnancov výrobcu športových automobilov na ďalšie kolo tvrdých úsporných opatrení.
SEVA: Slovensko zaostáva v podpore elektromobility a riskuje stratu eurofondov
Slovensko zaostáva v podpore elektromobility a riskuje nielen stratu európskeho financovania na podporu bezemisnej dopravy, ale aj konkurencieschopnosti najvýznamnejšieho priemyselného odvetvia SR.