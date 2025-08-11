  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 11.8.2025Meniny má Zuzana
26°Bratislava

Vo Vysokých Tatrách uviazla dvojica poľských horolezcov, evakuovali ich letecky

  • DNES - 11:55
  • Vysoké Tatry
Vo Vysokých Tatrách uviazla dvojica poľských horolezcov, evakuovali ich letecky

Vo Vysokých Tatrách uviazla dvojica poľských horolezcov, z terénu ich evakuovali letecky.

Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke. Na horolezcov a turistov apeluje, aby svoje horské aktivity plánovali zodpovedne a nepreceňovali svoje sily.

Operačné stredisko tiesňového volania HZS prijalo žiadosť o pomoc pre 27- a 38-ročného muža prostredníctvom poľských horských záchranárov TOPR v nedeľu (10. 8.) v neskorých nočných hodinách. „Dvojica sa nachádzala na Martinovej ceste, ktorá je horolezeckou trasou na Gerlachovský štít. Počas postupu hrebeňom ich v poobedných hodinách v oblasti Lavínového štítu zastihla búrka, z dôvodu ktorej zvolili návrat na Poľský hrebeň. V tme a silnom vetre však uviazli na Nižnej Velickej lávke,“ uvádzajú horskí záchranári s tým, že dvojica prečkala noc na mieste.

Skoro ráno bola o technický zásah požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu, ktorá na heliporte v Starom Smokovci vyzdvihla dvoch horských záchranárov. „Horolezci boli z exponovaného terénu evakuovaní a letecky transportovaní do Starého Smokovca,“ dodáva HZS.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kamil Šaško nemá čo robiť na svojom poste, zhodli sa SaS a hnutie Slovensko

Kamil Šaško nemá čo robiť na svojom poste, zhodli sa SaS a hnutie Slovensko

DNES - 11:49Domáce

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nemá čo robiť na svojom poste. Zhodli sa na tom opozičná SaS a hnutie Slovensko. Zrušiť tender na záchranky podľa nich nestačí.

V nemocnici vo Vranove nad Topľou horelo lôžko na chirurgickom oddelení

V nemocnici vo Vranove nad Topľou horelo lôžko na chirurgickom oddelení

DNES - 10:35Domáce

V nemocnici vo Vranove nad Topľou v nedeľu (10. 8.) popoludní na chirurgickom oddelení horelo lôžko.

Schôdza k návrhu na odvolanie Kamila Šaška má byť v stredu

Schôdza k návrhu na odvolanie Kamila Šaška má byť v stredu

DNES - 10:21Domáce

Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali v stredu (13. 8.) rokovať o opozičnom návrhu na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) z funkcie.

Pri dopravnej nehode neďaleko Hriňovej zomrel 39-ročný motorkár

Pri dopravnej nehode neďaleko Hriňovej zomrel 39-ročný motorkár

DNES - 9:54Domáce

Polícia vyšetruje dopravnú nehodu neďaleko Hriňovej v Detvianskom okrese, pri ktorej zomrel 39-ročný motorkár. V pondelok o tom na sociálnej sieti informovala banskobystrická krajská polícia.

Vosveteit.sk
Ukázal ti Facebook erotický obsah? Určite by si naň nemal klikať, inak si zavaríš veľký problém!Ukázal ti Facebook erotický obsah? Určite by si naň nemal klikať, inak si zavaríš veľký problém!
Vedci objavili spôsob, ako cestovať v čase. V kvantovom experimente zvrátili tok udalostíVedci objavili spôsob, ako cestovať v čase. V kvantovom experimente zvrátili tok udalostí
POZOR! Mimoriadne populárny program na Slovensku má kritickú chybu. Hackeri ju už zneužívajú, aktualizuj ho okamžite!POZOR! Mimoriadne populárny program na Slovensku má kritickú chybu. Hackeri ju už zneužívajú, aktualizuj ho okamžite!
Prevrat v liečbe cukrovky: Geneticky upravené bunky zvládli oklamať imunitu a produkovať inzulínPrevrat v liečbe cukrovky: Geneticky upravené bunky zvládli oklamať imunitu a produkovať inzulín
Číňania objavili Zem 2.0, dvojička našej planéty môže obsahovať všetko potrebné pre životČíňania objavili Zem 2.0, dvojička našej planéty môže obsahovať všetko potrebné pre život
Pozeráš pred spaním do mobilu? Možno si celé roky veril klamstvu o modrom svetle. Takto znie názor odborníkaPozeráš pred spaním do mobilu? Možno si celé roky veril klamstvu o modrom svetle. Takto znie názor odborníka
Hore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokovHore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokov
Prišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónuPrišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónu
Ozempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiťOzempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP