Vo Vysokých Tatrách uviazla dvojica poľských horolezcov, evakuovali ich letecky
Vo Vysokých Tatrách uviazla dvojica poľských horolezcov, z terénu ich evakuovali letecky.
Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke. Na horolezcov a turistov apeluje, aby svoje horské aktivity plánovali zodpovedne a nepreceňovali svoje sily.
Operačné stredisko tiesňového volania HZS prijalo žiadosť o pomoc pre 27- a 38-ročného muža prostredníctvom poľských horských záchranárov TOPR v nedeľu (10. 8.) v neskorých nočných hodinách. „Dvojica sa nachádzala na Martinovej ceste, ktorá je horolezeckou trasou na Gerlachovský štít. Počas postupu hrebeňom ich v poobedných hodinách v oblasti Lavínového štítu zastihla búrka, z dôvodu ktorej zvolili návrat na Poľský hrebeň. V tme a silnom vetre však uviazli na Nižnej Velickej lávke,“ uvádzajú horskí záchranári s tým, že dvojica prečkala noc na mieste.
Skoro ráno bola o technický zásah požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu, ktorá na heliporte v Starom Smokovci vyzdvihla dvoch horských záchranárov. „Horolezci boli z exponovaného terénu evakuovaní a letecky transportovaní do Starého Smokovca,“ dodáva HZS.
Kamil Šaško nemá čo robiť na svojom poste, zhodli sa SaS a hnutie Slovensko
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nemá čo robiť na svojom poste. Zhodli sa na tom opozičná SaS a hnutie Slovensko. Zrušiť tender na záchranky podľa nich nestačí.
V nemocnici vo Vranove nad Topľou horelo lôžko na chirurgickom oddelení
V nemocnici vo Vranove nad Topľou v nedeľu (10. 8.) popoludní na chirurgickom oddelení horelo lôžko.
Schôdza k návrhu na odvolanie Kamila Šaška má byť v stredu
Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali v stredu (13. 8.) rokovať o opozičnom návrhu na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) z funkcie.
Pri dopravnej nehode neďaleko Hriňovej zomrel 39-ročný motorkár
Polícia vyšetruje dopravnú nehodu neďaleko Hriňovej v Detvianskom okrese, pri ktorej zomrel 39-ročný motorkár. V pondelok o tom na sociálnej sieti informovala banskobystrická krajská polícia.