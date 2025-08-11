  • Články
Kamil Šaško nemá čo robiť na svojom poste, zhodli sa SaS a hnutie Slovensko

  • DNES - 11:49
  • Bratislava
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nemá čo robiť na svojom poste.

Zhodli sa na tom opozičná SaS a hnutie Slovensko. Zrušiť tender na záchranky podľa nich nestačí. Ide len o jeden z krokov, ktoré by mal minister urobiť. Ďalším je jeho odchod z postu ministra. Informovali o tom na pondelkových tlačových konferenciách.

SaS vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby Šaška odvolal. „Nemá tam absolútne čo robiť. Nikto za ním nestojí, nikto ho neobhajuje okrem predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. Keď sa to bude vyšetrovať, nech sa páči, nech pán predseda ide na políciu, nech to vysvetľuje - tieto prepojenia, nech sa postaví za Kamila Šaška,“ podotkol predseda SaS Branislav Gröhling.

Zástupca hnutia Slovensko Michal Šipoš zopakoval, že pri tendri na záchranky ide o špinavý kšeft. Šaško podľa neho potreboval získať čas, aby sa dohodol s Ficom a predsedom koaličnej SNS Andrejom Dankom. „Aby sa dohodol so sponzormi týchto dvoch strán a našli cestu, ako si rozdelia judášske groše. My ho preto vyzývame dnes, keďže je piaty deň na Slovensku, a stále sa len vyhovára, že je vyrušený, a stále nevie, ako to dopadlo, a on si počká a uvidí, zahmlieva a získava čas. Preto sme sa dnes rozhodli, že ho vyzývame, aby sa zbalil, zbalil si všetky svoje veci a odišiel kade-ľahšie, najlepšie do politického dôchodku,“ uviedol Šipoš.

Opozičné strany tender kritizovali aj v minulosti. V piatok (8. 8.) v tejto súvislosti podali v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery Šaškovi. Poslanci by o návrhu na odvolanie mali rokovať v stredu (13. 8.), predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) zvolal na tento deň mimoriadnu schôdzu.

Šaško deklaroval, že ďalší postup v súvislosti s tendrom na záchranky ohlási v pondelok. Zdôraznil, že nedopustí škandály či „kšefty“.

Zdroj: Info.sk, TASR
