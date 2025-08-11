  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 11.8.2025Meniny má Zuzana
26°Bratislava

ČR podporu Ukrajincov v boji proti Rusku nevzdá, uviedol Lipavský na Ukrajine

  • DNES - 11:19
  • Praha
ČR podporu Ukrajincov v boji proti Rusku nevzdá, uviedol Lipavský na Ukrajine

Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský je na návšteve Ukrajiny. V pondelok to uviedol na sociálnej sieti X s tým, že Česko bude Ukrajinu v boji proti Rusku podporovať aj naďalej, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Na svoju šiestu cestu po Ukrajine som prišiel s jasnou správou - Česko nevzdá podporu Ukrajincov v boji proti ruskému agresorovi,“ napísal Lipavský. Podľa stanice ČT24 na mieste uviedol, že Európa teraz platí väčšinu vojenskej pomoci, a preto bude mať aj miesto pri rokovaniach.

Počas návštevy sa chce zasadiť o to, aby sa na povojnovej obnove Ukrajiny podieľali české firmy či aby sa Kyjev postupne integroval do EÚ a NATO. V Zborove na západe krajiny si symbolicky uctil pamiatku československých legionárov.

V komentári na webe eurointegration.com v pondelok napísal, že na Ukrajine nejde len o územia, ale o stret dvoch civilizácií - slobodného, demokratického Západu a imperiálneho režimu, ktorý chce ničiť a podmaňovať. Ukrajina dnes podľa šéfa českej diplomacie bráni samotnú podstatu Európy.

O ukončení konfliktu na Ukrajine budú v piatok na Aljaške rokovať americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. Kyjev i Brusel sa však obávajú, že by sa obaja lídri mohli dohodnúť na trvalom odstúpení územia Ukrajiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Slovenskí hasiči pomáhajú Albánsku v boji proti ničivým požiarom

Slovenskí hasiči pomáhajú Albánsku v boji proti ničivým požiarom

DNES - 10:11Zahraničné

V pondelok ráno sa v Albánsku uskutočnil spoločný brífing slovenských, českých a chorvátskych leteckých hasičských posádok.

Šéf NATO: Summit na Aljaške bude skúškou, či ukončenie vojny myslí Putin vážne

Šéf NATO: Summit na Aljaške bude skúškou, či ukončenie vojny myslí Putin vážne

DNES - 8:40Zahraničné

Nadchádzajúci rusko-americký summit na Aljaške bude skúškou toho, ako vážne to Vladimir Putin myslí s ukončením vojny na Ukrajine, vyhlásil generálny tajomník NATO Mark Rutte.

Japonsko po povodniach a zosuvoch nariadilo evakuáciu miliónom obyvateľov

Japonsko po povodniach a zosuvoch nariadilo evakuáciu miliónom obyvateľov

DNES - 7:52Zahraničné

Japonské úrady vyzvali v pondelok milióny obyvateľov na evakuáciu z domovov po tom, čo silné dažde vyvolali na juhozápade krajiny povodne a zosuvy pôdy.

Zemetrasenie v Turecku si vyžiadalo jednu obeť

Zemetrasenie v Turecku si vyžiadalo jednu obeť

DNES - 5:48Zahraničné

Najmenej jednu obeť si vyžiadalo zemetrasenie s magnitúdou 6,1, ktoré v nedeľu večer zasiahlo západ Turecka. Ďalších 29 ľudí utrpelo prevažne ľahké zranenia.

Vosveteit.sk
Ukázal ti Facebook erotický obsah? Určite by si naň nemal klikať, inak si zavaríš veľký problém!Ukázal ti Facebook erotický obsah? Určite by si naň nemal klikať, inak si zavaríš veľký problém!
Vedci objavili spôsob, ako cestovať v čase. V kvantovom experimente zvrátili tok udalostíVedci objavili spôsob, ako cestovať v čase. V kvantovom experimente zvrátili tok udalostí
POZOR! Mimoriadne populárny program na Slovensku má kritickú chybu. Hackeri ju už zneužívajú, aktualizuj ho okamžite!POZOR! Mimoriadne populárny program na Slovensku má kritickú chybu. Hackeri ju už zneužívajú, aktualizuj ho okamžite!
Prevrat v liečbe cukrovky: Geneticky upravené bunky zvládli oklamať imunitu a produkovať inzulínPrevrat v liečbe cukrovky: Geneticky upravené bunky zvládli oklamať imunitu a produkovať inzulín
Číňania objavili Zem 2.0, dvojička našej planéty môže obsahovať všetko potrebné pre životČíňania objavili Zem 2.0, dvojička našej planéty môže obsahovať všetko potrebné pre život
Pozeráš pred spaním do mobilu? Možno si celé roky veril klamstvu o modrom svetle. Takto znie názor odborníkaPozeráš pred spaním do mobilu? Možno si celé roky veril klamstvu o modrom svetle. Takto znie názor odborníka
Hore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokovHore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokov
Prišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónuPrišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónu
Ozempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiťOzempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP