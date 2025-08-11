V nemocnici vo Vranove nad Topľou horelo lôžko na chirurgickom oddelení
V nemocnici vo Vranove nad Topľou v nedeľu (10. 8.) popoludní na chirurgickom oddelení horelo lôžko.
Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove na sociálnej sieti, požiar ešte pred príchodom hasičov uhasil personál pomocou hasiaceho prístroja. Následkom požiaru pacient utrpel popáleniny hornej aj dolnej končatiny.
„Hasiči následne miesto požiaru skontrolovali termokamerou, odvetrali zadymené priestory a pomohli pri presune pacienta na nové lôžko,“ doplnili. Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie lôžka pacientom. Škoda bola predbežne vyčíslená na 3000 eur.
Na mieste zasahovali dvaja príslušníci HaZZ z Vranova nad Topľou s jedným kusom techniky a zisťovateľ príčin vzniku požiarov.
Vo Vysokých Tatrách uviazla dvojica poľských horolezcov, evakuovali ich letecky
Vo Vysokých Tatrách uviazla dvojica poľských horolezcov, z terénu ich evakuovali letecky.
Kamil Šaško nemá čo robiť na svojom poste, zhodli sa SaS a hnutie Slovensko
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nemá čo robiť na svojom poste. Zhodli sa na tom opozičná SaS a hnutie Slovensko. Zrušiť tender na záchranky podľa nich nestačí.
Schôdza k návrhu na odvolanie Kamila Šaška má byť v stredu
Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali v stredu (13. 8.) rokovať o opozičnom návrhu na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) z funkcie.
Pri dopravnej nehode neďaleko Hriňovej zomrel 39-ročný motorkár
Polícia vyšetruje dopravnú nehodu neďaleko Hriňovej v Detvianskom okrese, pri ktorej zomrel 39-ročný motorkár. V pondelok o tom na sociálnej sieti informovala banskobystrická krajská polícia.