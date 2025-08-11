Schôdza k návrhu na odvolanie Kamila Šaška má byť v stredu
Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali v stredu (13. 8.) rokovať o opozičnom návrhu na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) z funkcie. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) na daný deň zvolal mimoriadnu schôdzu. Informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.
„Jediným bodom programu 38. schôdze, zvolanej na stredu 13. augusta so začiatkom o 9.00 h, bude podaný návrh skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi,“ priblížili.
Odvolávanie ministra iniciovala opozícia. Dôvodom je tender na obsadenie staníc záchraniek. Opoziční poslanci namietali, že súťaž je netransparentná. Má podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Návrh na odvolanie Šaška do podateľne NR SR doručili v piatok (8. 8.). Predseda parlamentu je povinný na základe takejto žiadosti, pod ktorú sa podpísala najmenej pätina poslancov, zvolať schôdzu parlamentu do siedmich dní.
Pri dopravnej nehode neďaleko Hriňovej zomrel 39-ročný motorkár
Polícia vyšetruje dopravnú nehodu neďaleko Hriňovej v Detvianskom okrese, pri ktorej zomrel 39-ročný motorkár. V pondelok o tom na sociálnej sieti informovala banskobystrická krajská polícia.
Pri dlhšom pobyte vo vode hrozí zápal vonkajšieho zvukovodu
Pri dlhšom pobyte vo vode, najmä výrazne chemicky upravenej či znečistenej, hrozí zápal vonkajšieho ucha.
Lidl reagoval na dohady: Naozaj skryli do loga toto?
Obchodný reťazec reagoval na dohady o tom, čo sa skrýva za jeho logom.
Po nehode odvážal vrtuľník z Hriňovej vážne zraneného 53-ročného motorkára
Vážne zranenie utrpel v nedeľu pri dopravnej nehode 53-ročný motorkár v Hriňovej v Detvianskom okrese.