  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 11.8.2025Meniny má Zuzana
24°Bratislava

Schôdza k návrhu na odvolanie Kamila Šaška má byť v stredu

  • DNES - 10:21
  • Bratislava
Schôdza k návrhu na odvolanie Kamila Šaška má byť v stredu

Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali v stredu (13. 8.) rokovať o opozičnom návrhu na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) z funkcie. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) na daný deň zvolal mimoriadnu schôdzu. Informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.

Jediným bodom programu 38. schôdze, zvolanej na stredu 13. augusta so začiatkom o 9.00 h, bude podaný návrh skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi,“ priblížili.

Odvolávanie ministra iniciovala opozícia. Dôvodom je tender na obsadenie staníc záchraniek. Opoziční poslanci namietali, že súťaž je netransparentná. Má podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Návrh na odvolanie Šaška do podateľne NR SR doručili v piatok (8. 8.). Predseda parlamentu je povinný na základe takejto žiadosti, pod ktorú sa podpísala najmenej pätina poslancov, zvolať schôdzu parlamentu do siedmich dní.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pri dopravnej nehode neďaleko Hriňovej zomrel 39-ročný motorkár

Pri dopravnej nehode neďaleko Hriňovej zomrel 39-ročný motorkár

DNES - 9:54Domáce

Polícia vyšetruje dopravnú nehodu neďaleko Hriňovej v Detvianskom okrese, pri ktorej zomrel 39-ročný motorkár. V pondelok o tom na sociálnej sieti informovala banskobystrická krajská polícia.

Pri dlhšom pobyte vo vode hrozí zápal vonkajšieho zvukovodu

Pri dlhšom pobyte vo vode hrozí zápal vonkajšieho zvukovodu

DNES - 9:30Domáce

Pri dlhšom pobyte vo vode, najmä výrazne chemicky upravenej či znečistenej, hrozí zápal vonkajšieho ucha.

Lidl reagoval na dohady: Naozaj skryli do loga toto?

Lidl reagoval na dohady: Naozaj skryli do loga toto?

VČERA - 19:38Domáce

Obchodný reťazec reagoval na dohady o tom, čo sa skrýva za jeho logom.

Po nehode odvážal vrtuľník z Hriňovej vážne zraneného 53-ročného motorkára

Po nehode odvážal vrtuľník z Hriňovej vážne zraneného 53-ročného motorkára

VČERA - 18:43Domáce

Vážne zranenie utrpel v nedeľu pri dopravnej nehode 53-ročný motorkár v Hriňovej v Detvianskom okrese.

Vosveteit.sk
Vedci objavili spôsob, ako cestovať v čase. V kvantovom experimente zvrátili tok udalostíVedci objavili spôsob, ako cestovať v čase. V kvantovom experimente zvrátili tok udalostí
POZOR! Mimoriadne populárny program na Slovensku má kritickú chybu. Hackeri ju už zneužívajú, aktualizuj ho okamžite!POZOR! Mimoriadne populárny program na Slovensku má kritickú chybu. Hackeri ju už zneužívajú, aktualizuj ho okamžite!
Prevrat v liečbe cukrovky: Geneticky upravené bunky zvládli oklamať imunitu a produkovať inzulínPrevrat v liečbe cukrovky: Geneticky upravené bunky zvládli oklamať imunitu a produkovať inzulín
Číňania objavili Zem 2.0, dvojička našej planéty môže obsahovať všetko potrebné pre životČíňania objavili Zem 2.0, dvojička našej planéty môže obsahovať všetko potrebné pre život
Pozeráš pred spaním do mobilu? Možno si celé roky veril klamstvu o modrom svetle. Takto znie názor odborníkaPozeráš pred spaním do mobilu? Možno si celé roky veril klamstvu o modrom svetle. Takto znie názor odborníka
Hore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokovHore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokov
Prišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónuPrišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónu
Ozempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiťOzempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiť
Tieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanúTieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP