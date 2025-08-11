Slovenskí hasiči pomáhajú Albánsku v boji proti ničivým požiarom
V pondelok ráno sa v Albánsku uskutočnil spoločný brífing slovenských, českých a chorvátskych leteckých hasičských posádok. Počas porady boli detailne rozdelené úlohy a určené konkrétne miesta nasadenia techniky.
Slovenská a česká posádka budú zasahovať v oblasti Mukaj, pričom na čerpanie vody využijú vodný zdroj z priehrady Banja. Pred samotným začiatkom hasebných prác bol vykonaný prieskumný let vrtuľníkmi nad zasiahnutým územím, aby sa určilo najefektívnejšie nasadenie síl.
Situáciu v teréne výrazne komplikuje pretrvávajúce veľké sucho, ktoré sťažuje dostupnosť vody a znižuje účinnosť hasiacich látok. Napriek tomu sú posádky pripravené pokračovať v zásahoch počas celého dňa.
Nasadenie sa uskutočňuje v rámci projektu rescEU-AFFF-H-SK (č. 101241351), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom grantu rescEU Transition 2025. Projekt zabezpečuje služby prevádzkovateľa leteckej techniky a podporuje medzinárodnú spoluprácu pri zvládaní prírodných katastrof.
