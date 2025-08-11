Pri dopravnej nehode neďaleko Hriňovej zomrel 39-ročný motorkár
Polícia vyšetruje dopravnú nehodu neďaleko Hriňovej v Detvianskom okrese, pri ktorej zomrel 39-ročný motorkár. V pondelok o tom na sociálnej sieti informovala banskobystrická krajská polícia.
Dodala, že udalosť sa stala v nedeľu (10. 8.). „Podľa doteraz zistených informácií sa pod nehodu podpísala pravdepodobne neprimeraná rýchlosť jazdy motocyklistu. Prešiel s motorkou do protismeru a zrazil sa s autom, ktoré išlo oproti,“ objasňuje. Pripomína, že vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. V osobnom aute boli v čase nehody traja ľudia, ktorí sú bez zranení.
Na miesto privolali aj znalcov z odboru dopravy a tiež z odboru súdneho lekárstva. V súvislosti s touto tragickou nehodou sa začalo trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
