Japonsko po povodniach a zosuvoch nariadilo evakuáciu miliónom obyvateľov

  • DNES - 7:52
  • Tokio
Japonské úrady vyzvali v pondelok milióny obyvateľov na evakuáciu z domovov po tom, čo silné dažde vyvolali na juhozápade krajiny povodne a zosuvy pôdy. Viacero ľudí je nezvestných, informuje agentúra AFP.

Na televíznych záberoch z rôznych obcí v prefektúre Kumamoto bolo vidieť domy, obchody i vozidlá zaplavené vodou vo výške približne jedného metra. V riekach stúpla hladina vody, ktorá potom strhávala autá i poškodzovala cesty.

V najväčšmi postihnutom meste Tamana v prefektúre Kumamoto spadlo len v priebehu šiestich hodín do skorého pondelkového rána miestneho času až 37 centimetrov zrážok, čo je pre danú oblasť rekordné, uviedol japonský meteorologický úrad.

Situácia je život ohrozujúca a okamžite musí byť zaistená bezpečnosť,“ upozornil úrad a zároveň vyzval na ostražitosť aj v tých oblastiach, kde podobné katastrofy zvyčajne nehrozia.

Odporúčanie na evakuáciu a varovania boli vydané pre viac než tri milióny obyvateľov v juhozápadných oblastiach krajiny, uviedla agentúra pre zvládanie katastrof.

Najzávažnejšie varovania na evakuáciu sa vzťahujú na približne 384.000 obyvateľov najmä v prefektúre Kumamoto.

Zdroj: Info.sk, TASR
