Zemetrasenie v Turecku si vyžiadalo jednu obeť

  • DNES - 5:48
  • Ankara
Najmenej jednu obeť si vyžiadalo zemetrasenie s magnitúdou 6,1, ktoré v nedeľu večer zasiahlo západ Turecka. Ďalších 29 ľudí utrpelo prevažne ľahké zranenia, informovali agentúry AFP a DPA.

Obeťou je podľa tureckého ministra vnútra Aliho Yerlikayu 81-ročný muž, ktorý zomrel krátko po tom, čo ho spolu s ďalšími troma osobami vyslobodili z trosiek zrúteného domu v meste Sindirgi, kde sa nachádzalo epicentrum zemetrasenia.

V dôsledku otrasov, ktoré bolo cítiť vo viacerých mestách na západe krajiny vrátane Istanbulu a Izmiru, sa v Sindirgi a jeho okolí zrútilo 16 budov. Štyri z nich boli obývané vrátane trojpodlažnej budovy v centre mesta, kde bývalo šesť ľudí. Záchranári sa z trosiek snažia vytiahnuť ďalšie dve zavalené osoby.

Hlavný otras bol zaznamenaný 18.53 h SELČ, po ktorom nasledovalo približne 20 dotrasov s magnitúdami od 3,5 do 4,6.

Turecko sa nachádza na viacerých zlomových líniách, preto sú tam otrasy zeme pomerne časté. Pri zemetrasení s magnitúdou 7,8 zahynulo vo februári 2023 na juhu krajiny viac ako 53.000 ľudí a zničené alebo poškodené boli státisíce budov v 11 provinciách. Začiatkom júla si v tom istom regióne otrasy s magnitúdou 5,8 vyžiadali jednu obeť a 69 zranených.

Zdroj: Info.sk, TASR
