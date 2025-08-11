  • Články
Žiadne rozhodnutia o Ukrajine bez Ukrajiny, žiadajú severské a pobaltské štáty

  • DNES - 5:42
  • Štokholm
Rokovania o ukončení rusko-ukrajinskej vojny sa môžu konať len počas prímeria a žiadne rozhodnutia by sa nemali prijímať bez účasti Kyjeva. Uviedli to v nedeľu v spoločnom stanovisku severské a pobaltské krajiny, informuje agentúra AFP.

Ruský prezident Vladimir Putin a prezident USA Donald Trump sa v piatok 15. augusta stretnú na Aljaške, aby hovorili o možnostiach ukončenia tohto konfliktu. Ukrajinskí a európski predstavitelia zdôrazňujú, že miesto za rokovacím stolom musí mať aj Kyjev.

Lídri Dánska, Estónska, Fínska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Nórska a Švédska vo vyhlásení potvrdili „neochvejnú podporu pre zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny“.

Uviedli, že vítajú Trumpovu iniciatívu zameranú na ukončenie vojny, no podčiarkli, že na rozhovoroch by sa mali zúčastniť aj Ukrajina a Európa. „Obyvatelia Ukrajiny musia mať slobodu rozhodovať o svojej budúcnosti. Cesta k mieru nemôže byť naplánovaná bez hlasu Ukrajiny,“ píše sa vo vyhlásení.

Žiadne rozhodnutia o Ukrajine bez Ukrajiny a žiadne rozhodnutia o Európe bez Európy,“ dodali lídri s tým, že rokovania sa môžu uskutočniť jedine počas prímeria.

Vyhlásenie tiež potvrdzuje, že severné a pobaltské krajiny budú naďalej finančne a vojensky podporovať Ukrajinu a zároveň budú pokračovať v reštriktívnych opatreniach proti Rusku.

Zdroj: Info.sk, TASR
