Žiadne rozhodnutia o Ukrajine bez Ukrajiny, žiadajú severské a pobaltské štáty
- DNES - 5:42
- Štokholm
Rokovania o ukončení rusko-ukrajinskej vojny sa môžu konať len počas prímeria a žiadne rozhodnutia by sa nemali prijímať bez účasti Kyjeva. Uviedli to v nedeľu v spoločnom stanovisku severské a pobaltské krajiny, informuje agentúra AFP.
Ruský prezident Vladimir Putin a prezident USA Donald Trump sa v piatok 15. augusta stretnú na Aljaške, aby hovorili o možnostiach ukončenia tohto konfliktu. Ukrajinskí a európski predstavitelia zdôrazňujú, že miesto za rokovacím stolom musí mať aj Kyjev.
Lídri Dánska, Estónska, Fínska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Nórska a Švédska vo vyhlásení potvrdili „neochvejnú podporu pre zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny“.
Uviedli, že vítajú Trumpovu iniciatívu zameranú na ukončenie vojny, no podčiarkli, že na rozhovoroch by sa mali zúčastniť aj Ukrajina a Európa. „Obyvatelia Ukrajiny musia mať slobodu rozhodovať o svojej budúcnosti. Cesta k mieru nemôže byť naplánovaná bez hlasu Ukrajiny,“ píše sa vo vyhlásení.
„Žiadne rozhodnutia o Ukrajine bez Ukrajiny a žiadne rozhodnutia o Európe bez Európy,“ dodali lídri s tým, že rokovania sa môžu uskutočniť jedine počas prímeria.
Vyhlásenie tiež potvrdzuje, že severné a pobaltské krajiny budú naďalej finančne a vojensky podporovať Ukrajinu a zároveň budú pokračovať v reštriktívnych opatreniach proti Rusku.
