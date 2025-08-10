OSN: Izraelské plány v Gaze môžu spôsobiť „ďalšiu katastrofu“
- DNES - 20:42
- New York
Predstaviteľ OSN v nedeľu varoval Bezpečnostnú radu, že izraelské plány na ovládnutie mesta Gaza môžu spôsobiť „ďalšiu katastrofu“ s ďalekosiahlymi dôsledkami.
Bezpečnostná rada OSN zvolala mimoriadne víkendové zasadnutie po tom, čo Izrael oznámil, že jeho armáda „prevezme kontrolu“ nad mestom Gaza. Plán schválil v piatok bezpečnostný kabinet premiéra Benjamina Netanjahua, pričom si za to vyslúžil celosvetovú kritiku.
„Pokiaľ sa tieto plány uskutočnia, pravdepodobne vyvolajú ďalšiu katastrofu v Gaze, ktorá sa prejaví v celom regióne a zapríčiní ďalšie nútené vysídľovanie, zabíjanie a ničenie,“ povedal Bezpečnostnej rade námestník generálneho tajomníka OSN pre Európu a slovenský diplomat Miroslav Jenča.
Británia tiež varovala, že izraelský plán môže viesť k predĺženiu konfliktu. „Iba to prehĺbi utrpenie palestínskych civilistov v Pásme Gazy. Nie je to cesta k riešeniu. Je to cesta k ďalšiemu krviprelievaniu,“ povedal zástupca britského veľvyslanca pri OSN James Kariuki.
Netanjahu v nedeľu povedal, že k operácii v meste Gaza dôjde v „pomerne krátkom časovom horizonte“, pretože Izrael má záujem o ukončenie vojny a obsadenie mesta považuje za najlepší prostriedok.
Pred sídlom OSN v New Yorku sa konala menšia demonštrácia za ukončenie konfliktu v Pásme Gazy, na ktorej priebeh dohliadala polícia.
Voľby by ČR vyhralo ANO pred vládnou koalíciou Spolu
Vo voľbách do českej Poslaneckej snemovne by v súčasnosti zvíťazilo hnutie ANO so ziskom s 31,1 percenta hlasov. D
Vance: Mierová dohoda pravdepodobne neuspokojí Ukrajinu ani Rusko
Americký viceprezident J. D. Vance uviedol, že vyrokovaná dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou pravdepodobne neuspokojí jednu ani druhú stranu konfliktu.
Netanjahu: Plán na obsadenie Gazy je najlepším spôsobom, ako ukončiť vojnu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu počas tlačovky vyhlásil, že nový plán Tel Avivu na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve predstavuje najlepší spôsob, ako ukončiť pretrvávajúci konflikt.
Friedrich Merz predpokladá, že Zelenskyj sa zapojí do summitu Trumpa a Putina
Nemecký kancelár Friedrich Merz nalieha na to, aby bol do rozhovorov amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom zapojený aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.