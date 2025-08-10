Netanjahu: Plán na obsadenie Gazy je najlepším spôsobom, ako ukončiť vojnu
- DNES - 18:34
- Tel Aviv
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu počas tlačovky vyhlásil, že nový plán Tel Avivu na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve predstavuje najlepší spôsob, ako ukončiť pretrvávajúci konflikt.
„Toto je najlepší spôsob na ukončenie vojny a najlepšia cesta, ako to urobiť rýchlo,“ povedal premiér. „Nechcem tu rozprávať o presnom časovom harmonograme, no hovoríme o pomerne krátkom časovom horizonte, pretože máme záujem o ukončenie vojny,“ zdôraznil Netanjahu. Premiér odmietol vlnu kritiky namierenú proti rozhodnutiu vládneho kabinetu o kontrole Gazy a zdôraznil, že Izrael vojnu vyhrá „s pomocou alebo bez pomoci ostatných“, píše AFP.
Izraelský bezpečnostný kabinet schválil plán na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v piatok ráno. Pred zasadnutím Netanjahu povedal americkej televízii Fox News, že Izrael chce prevziať kontrolu nad celým Pásmom Gazy, ale nemá záujem o trvalú okupáciu oblasti. Cieľom je podľa Netanjahua „rozbiť dve zostávajúce bašty Hamasu v meste Gaza a v centrálnych táboroch“ a napokon odovzdať správu Gazy do rúk alternatívnej civilnej vlády. Zároveň by sa mali vytvoriť bezpečné koridory a zóny, aby civilisti mohli opustiť túto oblasť.
„Izrael nemá inú možnosť, ako dokončiť svoju prácu a poraziť Hamas. Dosiahli sme už veľký pokrok. Máme pod izraelskou vojenskou kontrolou asi 70 až 75 percent Gazy,“ povedal. „Zostávajú však ešte dve bašty... mesto Gaza a centrálne tábory v Al-Mawasi,“ dodal.
