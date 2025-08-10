  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 10.8.2025Meniny má Vavrinec
31°Bratislava

Netanjahu: Plán na obsadenie Gazy je najlepším spôsobom, ako ukončiť vojnu

  • DNES - 18:34
  • Tel Aviv
Netanjahu: Plán na obsadenie Gazy je najlepším spôsobom, ako ukončiť vojnu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu počas tlačovky vyhlásil, že nový plán Tel Avivu na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve predstavuje najlepší spôsob, ako ukončiť pretrvávajúci konflikt.

Toto je najlepší spôsob na ukončenie vojny a najlepšia cesta, ako to urobiť rýchlo,“ povedal premiér. „Nechcem tu rozprávať o presnom časovom harmonograme, no hovoríme o pomerne krátkom časovom horizonte, pretože máme záujem o ukončenie vojny,“ zdôraznil Netanjahu. Premiér odmietol vlnu kritiky namierenú proti rozhodnutiu vládneho kabinetu o kontrole Gazy a zdôraznil, že Izrael vojnu vyhrá „s pomocou alebo bez pomoci ostatných“, píše AFP.

Izraelský bezpečnostný kabinet schválil plán na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v piatok ráno. Pred zasadnutím Netanjahu povedal americkej televízii Fox News, že Izrael chce prevziať kontrolu nad celým Pásmom Gazy, ale nemá záujem o trvalú okupáciu oblasti. Cieľom je podľa Netanjahua „rozbiť dve zostávajúce bašty Hamasu v meste Gaza a v centrálnych táboroch“ a napokon odovzdať správu Gazy do rúk alternatívnej civilnej vlády. Zároveň by sa mali vytvoriť bezpečné koridory a zóny, aby civilisti mohli opustiť túto oblasť.

Izrael nemá inú možnosť, ako dokončiť svoju prácu a poraziť Hamas. Dosiahli sme už veľký pokrok. Máme pod izraelskou vojenskou kontrolou asi 70 až 75 percent Gazy,“ povedal. „Zostávajú však ešte dve bašty... mesto Gaza a centrálne tábory v Al-Mawasi,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vance: Mierová dohoda pravdepodobne neuspokojí Ukrajinu ani Rusko

Vance: Mierová dohoda pravdepodobne neuspokojí Ukrajinu ani Rusko

DNES - 18:50Zahraničné

Americký viceprezident J. D. Vance uviedol, že vyrokovaná dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou pravdepodobne neuspokojí jednu ani druhú stranu konfliktu.

Friedrich Merz predpokladá, že Zelenskyj sa zapojí do summitu Trumpa a Putina

Friedrich Merz predpokladá, že Zelenskyj sa zapojí do summitu Trumpa a Putina

DNES - 17:31Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz nalieha na to, aby bol do rozhovorov amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom zapojený aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Šéfovia diplomacií európskych krajín kritizujú izraelský plán obsadiť Gazu

Šéfovia diplomacií európskych krajín kritizujú izraelský plán obsadiť Gazu

DNES - 17:17Zahraničné

Osem európskych štátov v nedeľu odsúdilo plán izraelskej vlády obsadiť vojensky mesto Gaza.

Ukrajinské MZV: Fico si neuvedomuje skutočné dôvody ruskej invázie na Ukrajinu

Ukrajinské MZV: Fico si neuvedomuje skutočné dôvody ruskej invázie na Ukrajinu

DNES - 16:09Zahraničné

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí kritizovalo vyjadrenia Roberta Fica, ktorý si podľa rezortu diplomacie neuvedomuje skutočné dôvody ruskej invázie na Ukrajinu a nebezpečenstvo spolupráce s agresorom.

Vosveteit.sk
Hore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokovHore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokov
Prišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónuPrišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónu
Ozempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiťOzempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiť
Tieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanúTieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanú
Vieš, aká je šanca, že ťa zabije dopad asteroidu? Podľa vedcov je vyššia než pri besnoteVieš, aká je šanca, že ťa zabije dopad asteroidu? Podľa vedcov je vyššia než pri besnote
Ďalšia obľúbená streamovacia služba pritvrdzuje. Obmedzí zdieľanie účtov mimo domácnostiĎalšia obľúbená streamovacia služba pritvrdzuje. Obmedzí zdieľanie účtov mimo domácnosti
Facebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každýFacebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každý
Výskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetraseniaVýskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetrasenia
Bežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníciBežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníci
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP