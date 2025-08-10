  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 10.8.2025Meniny má Vavrinec
31°Bratislava

Vance: Mierová dohoda pravdepodobne neuspokojí Ukrajinu ani Rusko

  • DNES - 18:50
  • Washington
Vance: Mierová dohoda pravdepodobne neuspokojí Ukrajinu ani Rusko

Americký viceprezident J. D. Vance uviedol, že vyrokovaná dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou pravdepodobne neuspokojí jednu ani druhú stranu konfliktu. Spojené štáty sa podľa neho snažia o riešenie, s ktorým budú môcť súhlasiť obe strany, informuje agentúra Reuters.

Nikto z toho nebude veľmi nadšený. Rusi i Ukrajinci s tým budú napokon pravdepodobne nespokojní,“ povedal Vance v rozhovore pre televíziu Fox News odvysielanom v nedeľu.

Americký prezident Donald Trump oznámil, že sa budúci piatok 15. augusta stretne na Aljaške s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, aby spolu rokovali o ukončení vojny na Ukrajine. Podľa šéfa Bieleho domu sú Moskva a Kyjev blízko k dohode o prímerí, pričom Ukrajina sa možno bude musieť vzdať významnej časti svojho územia.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v sobotu povedal, že jeho krajina nemôže porušiť vlastnú ústavu, pokiaľ ide o územné otázky. „Ukrajinci nedarujú svoju zem okupantom,“ vyhlásil.

Vance v interview pre Fox News nahratom v piatok povedal, že USA pracujú na naplánovaní rozhovorov Putina, Zelenského a Trumpa. Sám sa však nedomnieva, že by bolo prínosné, ak by sa Putin stretol so Zelenským ešte pred rozhovormi s americkým prezidentom.

Predstaviteľ Bieleho domu v sobotu večer uviedol, že Trump je otvorený myšlienke summitu s oboma lídrami, aktuálne však Washington plánuje bilaterálnu schôdzku, o akú požiadal Putin.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Netanjahu: Plán na obsadenie Gazy je najlepším spôsobom, ako ukončiť vojnu

Netanjahu: Plán na obsadenie Gazy je najlepším spôsobom, ako ukončiť vojnu

DNES - 18:34Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu počas tlačovky vyhlásil, že nový plán Tel Avivu na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve predstavuje najlepší spôsob, ako ukončiť pretrvávajúci konflikt.

Friedrich Merz predpokladá, že Zelenskyj sa zapojí do summitu Trumpa a Putina

Friedrich Merz predpokladá, že Zelenskyj sa zapojí do summitu Trumpa a Putina

DNES - 17:31Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz nalieha na to, aby bol do rozhovorov amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom zapojený aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Šéfovia diplomacií európskych krajín kritizujú izraelský plán obsadiť Gazu

Šéfovia diplomacií európskych krajín kritizujú izraelský plán obsadiť Gazu

DNES - 17:17Zahraničné

Osem európskych štátov v nedeľu odsúdilo plán izraelskej vlády obsadiť vojensky mesto Gaza.

Ukrajinské MZV: Fico si neuvedomuje skutočné dôvody ruskej invázie na Ukrajinu

Ukrajinské MZV: Fico si neuvedomuje skutočné dôvody ruskej invázie na Ukrajinu

DNES - 16:09Zahraničné

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí kritizovalo vyjadrenia Roberta Fica, ktorý si podľa rezortu diplomacie neuvedomuje skutočné dôvody ruskej invázie na Ukrajinu a nebezpečenstvo spolupráce s agresorom.

Vosveteit.sk
Hore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokovHore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokov
Prišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónuPrišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónu
Ozempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiťOzempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiť
Tieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanúTieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanú
Vieš, aká je šanca, že ťa zabije dopad asteroidu? Podľa vedcov je vyššia než pri besnoteVieš, aká je šanca, že ťa zabije dopad asteroidu? Podľa vedcov je vyššia než pri besnote
Ďalšia obľúbená streamovacia služba pritvrdzuje. Obmedzí zdieľanie účtov mimo domácnostiĎalšia obľúbená streamovacia služba pritvrdzuje. Obmedzí zdieľanie účtov mimo domácnosti
Facebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každýFacebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každý
Výskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetraseniaVýskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetrasenia
Bežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníciBežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníci
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP