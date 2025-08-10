Po nehode odvážal vrtuľník z Hriňovej vážne zraneného 53-ročného motorkára
Vážne zranenie utrpel v nedeľu pri dopravnej nehode 53-ročný motorkár v Hriňovej v Detvianskom okrese.
Na mieste pomáhala aj posádka záchranárskeho vrtuľníka, ktorá ho previezla do nemocnice. Informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.
Dodala, že posádka si v Hriňovej na ihrisku prevzala do starostlivosti od pozemných záchranárov motocyklistu, ktorý pri páde z motorky utrpel vážnu zlomeninu nohy. Po primárnom ošetrení a podaní liečby ho podľa nej v stabilizovanom stave letecky previezli do nemocnice v Banskej Bystrici.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici uviedlo, že to bola dopravná nehoda osobného auta s motorkou. Pri udalosti boli piati príslušníci HaZZ s dvomi kusmi techniky.
Počas motokrosového podujatia narazil motocykel do divákov
Počas nedeľného motokrosového podujatia v obci Domaniža v okrese Považská Bystrica došlo k nešťastnej udalosti, pri ktorej 44-ročný motocyklista počas jazdy na svojom motocykli nezvládol skok.
V klimatizovanom aute má byť teplota nižšia najviac o sedem stupňov
Klimatizácia v aute by mala byť nastavená o päť až sedem stupňov menej ako je teplota vonku.
Premiér: Vojna na Ukrajine zdeformovala v Európskej únii slobodu prejavu
Právo na iný názor vyjadrovaný normálnym spôsobom je základom demokracie. Obmedzovanie tohto práva je začiatkom konca demokracie.
Strečno: Hradné hry Žofie Bosniakovej priblížili, ako sa barónka kedysi zabávala
Považské múzeum v Žiline uskutočnilo ďalší ročník Hradných hier Žofie Bosniakovej na hrade Strečno.