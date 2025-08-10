  • Články
Po nehode odvážal vrtuľník z Hriňovej vážne zraneného 53-ročného motorkára

  • DNES - 18:43
  • Detva
Vážne zranenie utrpel v nedeľu pri dopravnej nehode 53-ročný motorkár v Hriňovej v Detvianskom okrese.

Na mieste pomáhala aj posádka záchranárskeho vrtuľníka, ktorá ho previezla do nemocnice. Informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.

Dodala, že posádka si v Hriňovej na ihrisku prevzala do starostlivosti od pozemných záchranárov motocyklistu, ktorý pri páde z motorky utrpel vážnu zlomeninu nohy. Po primárnom ošetrení a podaní liečby ho podľa nej v stabilizovanom stave letecky previezli do nemocnice v Banskej Bystrici.

Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici uviedlo, že to bola dopravná nehoda osobného auta s motorkou. Pri udalosti boli piati príslušníci HaZZ s dvomi kusmi techniky.

Zdroj: Info.sk, TASR
