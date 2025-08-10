Počas motokrosového podujatia narazil motocykel do divákov

  • Články
  DNES - 18:33
  Domaniža
Počas nedeľného motokrosového podujatia v obci Domaniža v okrese Považská Bystrica došlo k nešťastnej udalosti, pri ktorej 44-ročný motocyklista počas jazdy na svojom motocykli nezvládol skok, pričom sa motocykel dostal mimo jeho kontroly a narazil do divákov stojacich v diváckej zóne. Informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Pri tejto nešťastnej udalosti boli zranené štyri osoby. Dve osoby vo veku 17 rokov a ďalšie vo veku 28 a 76 rokov. Tri osoby boli prevezené na ďalšie ošetrenie do nemocnice. Z nich 28-ročná žena utrpela ťažké zranenia. Jedna osoba bola jednorazovo ošetrená na mieste,“ uviedla hovorkyňa.

Vodič motocykla neutrpel žiadne zranenia. Na mieste sa podrobil dychovej skúške na alkohol, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) Považská Bystrica začal trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženie na zdraví. V súčasnosti sú vykonávané prvotné procesné úkony.

Do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci pri poskytovaní prvej pomoci asistoval kolega - príslušník pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva PZ Žilina, ktorý sa na podujatí nachádzal v čase svojho osobného voľna. Po incidente okamžite poskytol jednej zo zranených osôb neodkladnú prvú pomoc, lokalizoval poranenia, kontroloval krvácanie a osobu uviedol do stabilizovanej polohy,“ podotkla Klenková.

Polícia apeluje na organizátorov motokrosových a podobných športových podujatí, aby kládli maximálny dôraz na bezpečnostné opatrenia a dôsledne dodržiavali predpisy týkajúce sa ochranných zón pre divákov. „Akékoľvek nedodržanie vzdialenosti od trate alebo nesprávne označenie bariér môže mať vážne následky. Zároveň vyzývame verejnosť, aby pri návštevách športových podujatí rešpektovala pokyny usporiadateľov a nepribližovala sa k nebezpečným zónam, ani keď sa zdajú byť bezpečné,“ upozornila hovorkyňa.

Zdroj: Info.sk, TASR
