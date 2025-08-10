Friedrich Merz predpokladá, že Zelenskyj sa zapojí do summitu Trumpa a Putina
- DNES - 17:31
- Berlín
Nemecký kancelár Friedrich Merz nalieha na to, aby bol do rozhovorov amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom zapojený aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Merz súčasne avizoval, že ešte v nedeľu chce telefonovať s Trumpom o summite na Aljaške plánovanom na budúci piatok, informuje agentúra DPA.
„Na európskej úrovni sa spolu s americkou vládou intenzívne pripravujeme na toto stretnutie,“ povedal Merz v televízii ARD. Podľa vlastných slov očakáva, že Zelenskyj sa na rokovaní zúčastní. Vyjadril zároveň nádej, že na summite sa rozhodne aj o prímerí.
„V každom prípade nemôžeme akceptovať, aby Rusko a Amerika hovorili či dokonca rozhodovali o územných otázkach bez vedomia Európanov, bez vedomia Ukrajincov. Predpokladám, že americká vláda to vidí rovnako,“ povedal nemecký kancelár. Európania podľa neho nemôžu byť „divákmi“, keď ide o kľúčovú strategickú otázku pre budúcnosť Európy.
Trump a Putin budú v piatok 15. augusta hovoriť v americkom štáte Aljaška o možnom mierovom riešení tri a pol roka trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine. Zelenskyj, ktorý nie je pozvaný, sa rovnako ako západní partneri obáva, že o Ukrajine sa rozhodne bez jej účasti.
