Nedeľa, 10.8.2025
  • DNES - 17:08
  • Strečno
Strečno: Hradné hry Žofie Bosniakovej priblížili, ako sa barónka kedysi zabávala

Považské múzeum v Žiline uskutočnilo ďalší ročník Hradných hier Žofie Bosniakovej na hrade Strečno. Podujatie venované najznámejšej majiteľke hradu zaviedlo v nedeľu návštevníkov do obdobia stredoveku. TASR o tom informovala hovorkyňa múzea Magdaléna Lacková.

Múzejná pedagogička Tatiana Kubáňová priblížila, že pri tvorbe programu sa snažili nájsť odpoveď na otázku, ako sa zabávala Žofia Bosniaková. „Doba, v ktorej žila, bola totiž bohatá na rôzne druhy umení. Vo veľkom sa rozvíjalo a menilo divadlo, maľba či hudba. Každé z umení bolo v niečom jedinečné, krásne a pompézne. Práve túto estetiku sme sa snažili preniesť aj na naše podujatie,“ spresnila Kubáňová.

Návštevníci v rámci programu mohli vidieť šermiarske a fakírske čísla v podaní skupiny historického šermu Wagus aj vystúpenia sokoliarov sv. Bavona. „Na nádvorí všetkých zabavil mím Miro Kasprzyk, Cech Terra de Selinan sa postaral o dobroty z dobovej kuchyne a ukážky remesiel,“ dodala správkyňa hradu Strečno Katarína Repáňová.

Doplnila, že celkovú atmosféru umocnili výstrely z ľahkého poľného dela, ktoré zabezpečil Klub vojenskej histórie Turiec. V stredovekej dedine Paseka záujemcovia mohli vidieť ukážku zhotovenia rybárskych sietí, cigánskych tkaníc, tkanie na hrebeni a na kartičkách.

Zdroj: Info.sk, TASR
