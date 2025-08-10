Kallasová: Dohoda medzi USA a Ruskom musí zahŕňať aj Ukrajinu a EÚ
Akákoľvek dohoda medzi Spojenými štátmi a Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine musí zahŕňať aj Kyjev a Európsku úniu, uviedla v nedeľu šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.
Oznámila zároveň, že na pondelok zvolala mimoriadne zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov Únie, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Prezidenti Vladimir Putin a Donald Trump sa stretnú v americkom štáte Aljaška v piatok 15. augusta v snahe vyriešiť triapolročnú vojnu na Ukrajine. Európski predstavitelia zdôrazňujú, že súčasťou rozhovorov musí byť aj Ukrajina.
„Prezident Trump má pravdu v tom, že Rusko musí ukončiť svoju vojnu proti Ukrajine. USA majú moc prinútiť Rusko, aby rokovalo seriózne. Akákoľvek dohoda medzi USA a Ruskom musí zahŕňať Ukrajinu a EÚ, pretože je to záležitosť bezpečnosti Ukrajiny a celej Európy,“ uviedla Kallasová v nedeľňajšom vyhlásení.
„V pondelok zvolám mimoriadne stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ, aby sme prediskutovali naše ďalšie kroky,“ informovala s tým, že rozhovory sa budú konať online.
„Keď pracujeme na udržateľnom a spravodlivom mieri, medzinárodné právo je jasné: všetky dočasne okupované územia patria Ukrajine,“ dodala Kallasová a varovala, že prípadná dohoda nesmie byť odrazovým mostíkom pre ďalšiu ruskú agresiu proti Ukrajine, transatlantickej aliancii a Európe.
Na Spišskom hrade sa cez víkend koná rytiersky turnaj
Spišský hrad bude počas soboty a nedele dejiskom rytierskeho turnaja, ktorý prenesie návštevníkov do obdobia stredoveku.
Hrad Modrý Kameň pripraví večerné rozprávkové prehliadky s témou drakov
Večerné rozprávkové prehliadky s témou drakov a Balašovcov budú súčasťou sobotného podujatia na hrade Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš.
Slávny americký herec, producent a aktivista Martin Sheen má 85 rokov
Jeho herecké umenie si vyslúžilo celosvetové uznanie a získal zaň nespočetné množstvo významných filmových cien.
Históriu starých Slovanov priblíži festival Brány času v Múzeu slovenskej dediny
Festival Brány času v Múzeu slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine priblíži históriu starých Slovanov.