Kallasová: Dohoda medzi USA a Ruskom musí zahŕňať aj Ukrajinu a EÚ

Akákoľvek dohoda medzi Spojenými štátmi a Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine musí zahŕňať aj Kyjev a Európsku úniu, uviedla v nedeľu šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.

Oznámila zároveň, že na pondelok zvolala mimoriadne zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov Únie, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Prezidenti Vladimir Putin a Donald Trump sa stretnú v americkom štáte Aljaška v piatok 15. augusta v snahe vyriešiť triapolročnú vojnu na Ukrajine. Európski predstavitelia zdôrazňujú, že súčasťou rozhovorov musí byť aj Ukrajina.

Prezident Trump má pravdu v tom, že Rusko musí ukončiť svoju vojnu proti Ukrajine. USA majú moc prinútiť Rusko, aby rokovalo seriózne. Akákoľvek dohoda medzi USA a Ruskom musí zahŕňať Ukrajinu a EÚ, pretože je to záležitosť bezpečnosti Ukrajiny a celej Európy,“ uviedla Kallasová v nedeľňajšom vyhlásení.

V pondelok zvolám mimoriadne stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ, aby sme prediskutovali naše ďalšie kroky,“ informovala s tým, že rozhovory sa budú konať online.

Keď pracujeme na udržateľnom a spravodlivom mieri, medzinárodné právo je jasné: všetky dočasne okupované územia patria Ukrajine,“ dodala Kallasová a varovala, že prípadná dohoda nesmie byť odrazovým mostíkom pre ďalšiu ruskú agresiu proti Ukrajine, transatlantickej aliancii a Európe.

Zdroj: Info.sk, TASR
