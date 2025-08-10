  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 10.8.2025Meniny má Vavrinec
34°Bratislava

Prezident: Aljašský samit môže priniesť zlom pri riešení vojny na Ukrajine

  • DNES - 16:34
  • Bratislava
Prezident: Aljašský samit môže priniesť zlom pri riešení vojny na Ukrajine

Samit amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške môže priniesť prielom v rokovaniach o zastavení bojov na Ukrajine. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini.

Ide o významný krok v snahe nájsť riešenie pre nastolenie mieru na Ukrajine. Americko-ruský samit môže priniesť prielom v rokovaniach o zastavení bojov, ktorého cieľom by malo byť prímerie a následné rokovania o konečnom ukončení vojny a povojnovom usporiadaní na Ukrajine,“ povedal Pellegrini.

Po samite na Aljaške by podľa neho mali nasledovať intenzívne rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom za účasti USA a Európskej únie s cieľom paralelne riešiť ukrajinskú krízu, ako aj budúcu európsku bezpečnostnú architektúru. „Bezpečnosť v Európe je vážne ohrozená a na nastolení mieru sa musia podieľať všetci relevantní aktéri vrátane Ruska,“ podotkla slovenská hlava štátu.

Pellegrini si želá, aby samit priniesol prielom pri riešení vojny na Ukrajine a bojujúce strany si čo najskôr sadli za rokovací stôl. Myslí si, že kompromis medzi bojujúcimi stranami nebude ľahké nájsť. Verí však, že tento prvý krok vytvorí základ pre upokojenie dnes veľmi nervóznej medzinárodnej scény a ktorého výsledkom bude šanca aj na ukončenie vojnových konfliktov v iných častiach sveta.

Trump a Putin sa na Aljaške majú stretnúť 15. augusta. Rokovať budú o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. Trump už predtým naznačil, že Ukrajina bude možno musieť v záujme mieru urobiť územné ústupky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to však jednoznačne odmietol.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Premiér: Vojna na Ukrajine zdeformovala v Európskej únii slobodu prejavu

Premiér: Vojna na Ukrajine zdeformovala v Európskej únii slobodu prejavu

DNES - 17:18Domáce

Právo na iný názor vyjadrovaný normálnym spôsobom je základom demokracie. Obmedzovanie tohto práva je začiatkom konca demokracie.

Strečno: Hradné hry Žofie Bosniakovej priblížili, ako sa barónka kedysi zabávala

Strečno: Hradné hry Žofie Bosniakovej priblížili, ako sa barónka kedysi zabávala

DNES - 17:08Domáce

Považské múzeum v Žiline uskutočnilo ďalší ročník Hradných hier Žofie Bosniakovej na hrade Strečno.

V bratislavskom jazere Draždiak našli v nedeľu mŕtveho 71-ročného muža

V bratislavskom jazere Draždiak našli v nedeľu mŕtveho 71-ročného muža

DNES - 16:17Domáce

V bratislavskom jazere Draždiak našli v nedeľu mŕtveho 71-ročného muža.

Minister Kamil Šaško podá pre tender podnety na Generálnu prokuratúru aj Okresný súd Žilina

Minister Kamil Šaško podá pre tender podnety na Generálnu prokuratúru aj Okresný súd Žilina

DNES - 13:30Domáce

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) podá v pondelok (11. 8.) podnet na Generálnu prokuratúru SR pre tender na záchranky.

Vosveteit.sk
Hore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokovHore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokov
Prišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónuPrišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónu
Ozempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiťOzempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiť
Tieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanúTieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanú
Vieš, aká je šanca, že ťa zabije dopad asteroidu? Podľa vedcov je vyššia než pri besnoteVieš, aká je šanca, že ťa zabije dopad asteroidu? Podľa vedcov je vyššia než pri besnote
Ďalšia obľúbená streamovacia služba pritvrdzuje. Obmedzí zdieľanie účtov mimo domácnostiĎalšia obľúbená streamovacia služba pritvrdzuje. Obmedzí zdieľanie účtov mimo domácnosti
Facebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každýFacebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každý
Výskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetraseniaVýskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetrasenia
Bežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníciBežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníci
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP