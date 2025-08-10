  • Články
V bratislavskom jazere Draždiak našli v nedeľu mŕtveho 71-ročného muža

  • DNES - 16:17
  Bratislava
V bratislavskom jazere Draždiak našli v nedeľu mŕtveho 71-ročného muža. Informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

Bratislavskí policajti boli k oznámeniu o náleze tela bez známok života vyslaní krátko po 12.45 h. Hodnovernosť oznámenia na mieste potvrdili a hasiči telo vytiahli na breh.

Objasňovaním presných príčin, ako aj okolností tohto prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V,“ uviedol Szeiff.

Zdroj: Info.sk, TASR
