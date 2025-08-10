V bratislavskom jazere Draždiak našli v nedeľu mŕtveho 71-ročného muža
V bratislavskom jazere Draždiak našli v nedeľu mŕtveho 71-ročného muža. Informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
Bratislavskí policajti boli k oznámeniu o náleze tela bez známok života vyslaní krátko po 12.45 h. Hodnovernosť oznámenia na mieste potvrdili a hasiči telo vytiahli na breh.
„Objasňovaním presných príčin, ako aj okolností tohto prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V,“ uviedol Szeiff.
Premiér: Vojna na Ukrajine zdeformovala v Európskej únii slobodu prejavu
Právo na iný názor vyjadrovaný normálnym spôsobom je základom demokracie. Obmedzovanie tohto práva je začiatkom konca demokracie.
Strečno: Hradné hry Žofie Bosniakovej priblížili, ako sa barónka kedysi zabávala
Považské múzeum v Žiline uskutočnilo ďalší ročník Hradných hier Žofie Bosniakovej na hrade Strečno.
Prezident: Aljašský samit môže priniesť zlom pri riešení vojny na Ukrajine
Samit amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške môže priniesť prielom v rokovaniach o zastavení bojov na Ukrajine. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini.
Minister Kamil Šaško podá pre tender podnety na Generálnu prokuratúru aj Okresný súd Žilina
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) podá v pondelok (11. 8.) podnet na Generálnu prokuratúru SR pre tender na záchranky.